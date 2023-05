Hoy, Día Internacional contra la Homofobia

Chihuahua ocupa el segundo lugar a nivel nacional en crímenes de odio y el primero en suicidios, en donde de acuerdo con Karla Arvizo, presidenta del Comité de la Diversidad Sexual, muchas de las víctimas son personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ quienes toman esa decisión debido al rechazo por parte de la sociedad y de su propia familia.

Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Biofobia, fecha que fue promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2004; en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 14 años antes, justo en 1990.

Esta fecha fue decretada como una expresión de respeto de una sociedad, en la que se acepta la diversidad y se reconocen los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creando un ambiente de respeto hacia las personas LGTTBQ+.

De acuerdo con Karla Arvizo, esta es una fecha muy importante aunque, con el tiempo se ha cambiado a Día Internacional contra la LGBTFOBIA.

“Es importante señalar esta fecha y además recalcar que en Chihuahua salió por parte del Congreso del Estado una ley, (una iniciativa), para que se mencione también como día estatal y bueno, aunque no lo creas eso fue un gran logro ya que vivimos en un estado de ultra derecha y este no nos ha dado las leyes que nosotras las personas, (sobre todo las de la comunidad), necesitamos”, externó la activista.

De igual manera, esta mujer refirió que este es un día en donde además se conmemora a todas las víctimas que por su orientación o su identidad de género han perdido la vida o han sido lastimados.

“Es fundamental mencionar que Chihuahua ocupa el segundo lugar en crímenes de odio por diversidad sexual y más importante mencionar que en el 2019, éramos el quinto lugar; eso quiere decir que vamos subiendo en índices o bien que otros estados han bajado pero sí estamos en los primeros lugares y eso es muy preocupante”.

En ese mismo sentido, Karla refirió que los discursos de odio son los que genera la LGBTFOBIA y que en muchas ocasiones, estos vienen por parte de las autoridades.

“Desgraciadamente es así, ahorita está alguien que es un referente tremendo aquí en Chihuahua y es el diputado Carlos Olson que maneja un discurso de odio y le dice a la gente que nosotros somos pedófilos lo cual no es cierto; nosotros estamos contra la pedofilia y la zoofilia y esas acusaciones incita a la gente que no conoce y que vive en la ignorancia a que nos ataque o nos agrada”.

Así mismo esta defensora de derechos humanos informó que Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional en suicidios y que muchas de esas personas, son parte de la comunidad.

“También hemos recibido y atendido intentos de suicidio e incluso, en alguna ocasión bajamos a una persona de un puente; esa vez le dimos seguimiento y tuvimos una conversación con su familia. Nosotros tenemos dos psicólogas y un psicólogo que nos brindan ayuda sin cobrarnos, justo para estas personas”.

Debido a la importancia a la salud mental, el Comité de la Diversidad Sexual, dedicará la marcha de este año a la salud mental.

“La marcha será el próximo primero de julio a las 4:00 de la tarde y se dedicará a la importancia de la salud mental; la caminata iniciará en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y concluirá en la Plaza de Armas”.

Otra de las problemáticas son las supuestas terapias de conversión, mismas que, según esta activista varios personas, (hasta menores de edad), han sido violadas sexualmente con la autorización de su papá para que ellas se vuelvan heterosexuales y que incluso, ha habido otros en donde se les practica electro choques.

En el marco de esta fecha, Karla externó que es importante que sepan que las personas LGBTQ+ son iguales, que no quieren privilegios y que simplemente quieren los mismos derechos.

“Si alguien de su familia es lgbtq+ apóyenle y si tienen dudas o miedo, acérquense con nosotros o a cualquier colectiva LGBTQ+, aquí estamos para ayudarles y para orientarles; el asunto es que todos vivamos en paz y armonía”, finalizó Karla.

LULA HA ACOMPAÑADO A SU HIJO TRANS DESDE EL AMOR Y EL RESPETO

Lourdes Ortiz Quintana, es madre de Robín Adrián, un chico trans de 18 años y quien formó el colectivo “Transcribiendo Historias” en Ciudad Juárez, con la finalidad de acompañar a familiares de personas trans.

La idea surgió a partir de su propia vivencia y experiencia y que con esto, ella busca compartir información acerca de este tema a otras madres y padres de familia que están pasando por un proceso similar.

Uno de los temas importantes para esta mujer, es darle a las infancias y a las adolescencias el derecho que tienen del autoreconocimiento y la autodeterminación ya que debido al adultocentrismo que existe, no se tienen leyes y por ende, hay un desconocimiento.

“A mí Robín Adrián me dijo que era un chico trans cuando tenía 14 años, yo recién acababa de llegar de un viaje; andaba en la FIL de Guadalajara (yo estudié literatura), y la verdad es que para mí fue muy natural; él me dijo que tenía algo que decirme y yo pensé que era otra historia de terror pero no, sólo era eso”.

Desde ese momento, Lula ha respaldado en todo momento a Robín quien, pese a algunos actos de discriminación a los que se ha enfrentado; los ha sabido llevar adelante gracias al apoyo de todas las personas que le rodean.

Tanto Lula como Robín, han trabajado para visibilizar a las personas trans, darles voz, apoyo y acompañamiento; principalmente a las infancias y a las adolescencias las cuales en muchas ocasiones son invisibilizadas.

“En este proceso te das cuenta de quienes son las personas correctas y cuáles no y eso también es bonito”, externó “Lula”.