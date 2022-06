Hoy se celebra el Día del Padre

Chihuahua.- El Día del Padre tradicionalmente se realiza el tercer domingo de junio de cada año. Por ello, en esta ocasión, se celebra el día de hoy.

El objetivo de este día es dar un reconocimiento a todos los papás del país, mediante muestras de amor y agradecimiento.

Ser papá soltero, lo más gratificante

Javier Alejandro Castruita Domínguez, es papá soltero de una hija de 16 y un hijo de once desde hace cinco años; para él, ejercer este papel “ha sido algo muy gratificante”.

“A ellos les gusta vivir conmigo, eso es muy gratificante y significante y toda su vida, me he encargado de ellos”.

Según lo que narra Javier, lo que más le gusta de su paternidad, es pasar tiempo con sus hijos, ir con ellos al cine, ir a sus partidos y realizar diversas actividades en conjunto.

“Para mi ser papá, es el orgullo más grande que puede tener uno como hombre y en este día, yo le digo a todos los demás papás que sigan siendo el ejemplo para sus hijos, denlo todo por ellos ya que eso es lo más gratificante”.

“Yo quiero que mis hijos sean guerreros de vida”

José Cruz Villagrán, tiene dos hijos y una hija, Enrique de 18, Alan de 14 y Noemy de 22, para él ser padre es lo más maravillo.

“Yo siempre he querido que mis hijos se preparen para que sean guerreros para la vida, por que la vida es muy dura y hay que trabajar y soñar con lo que uno desea, entonces yo siempre les he dicho eso a mis hijos”.

Él y su esposa, se han encargado de criar a los tres.

“Afortunadamente, estoy con una mujer que amo, eso me ha ayudado mucho también a ejercer mi paternidad; yo siempre he trabajado duro para que no les falte lo indispensable”.

Para José, lo más importante ha sido darle la confianza a sus hijos, que ellos se acerquen incluso como amigos.

La idea de celebrar a los padres surgió de la estadounidense Smart Dood, en 1910.

Ella tenía pensado el 5 de junio como fecha para celebrarlo, y quería que con esta fecha se destacara el rol de los padres en la sociedad de Estados Unidos, en especial los padres que tenían el rol de ser “madre y padres”.

En un principio la iniciativa no tuvo muchos adeptos, así que, para que comenzara a ser considerada, Dood propuso que se celebrara el Día del Padre el día 5 junio a juicio de cada familia.

Fue en 1925, cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la iniciativa e instauró esta fecha como festejo a nivel nacional. Varias décadas después, en 1946, durante el gobierno de Lyndon Johnson, fue que se declaró el tercer domingo de junio como Día del Padre.

En nuestro país fue hasta los años 50 cuando la conmemoración comenzó a ser popular.