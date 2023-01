Hoy segunda audiencia de detenidos por narcomenudeo

Chihuahua.- Un total de 56 personas que fueron detenidas por el delito de narcomenudeo fueron citadas para que sean presentadas este día ante el juez en una audiencia para determinar su sanción. Los detenidos tienen como situación coincidente que se les sorprendió con dosis que se consideran de consumo personal, por lo que no se les da el trato judicial de distribuidores. Entre las disposiciones que se les aplica a los detenidos, es que el proceso judicial puede quedar suspendido si aceptan tres meses de tratamiento para dejar la adicción, se realizan exámenes para demostrar que no han consumido sustancias y tienen una actividad que les permita tener un sustento de manera legal.

La audiencia está programada a las 9 de la mañana, sin embargo los acusados deberán pasar por un proceso de proporcionar información, lo que podría retrasar el inicio. Según información del Tribunal Superior de Justicia existe la posibilidad de que no se presente la totalidad de los citados. En los casos de quienes no se presenten, serán citados nuevamente, pero con el agravante de no haber acudido a esta primera audiencia.

Anteriormente el magistrado Jorge Ramírez, explicó que a partir de la reforma a la Ley de Salud se establecieron mínimos de las cantidades de una sustancia o droga que una persona pueda portar para que no se considere narcomenudeo y quede como una falta de administrativa.

Comentó que llevar a una persona a una audiencia es costoso, ya que tiene se invierten alrededor de 15 mil pesos, por lo que presentar a un detenido ante el juez por dos pastillas de anfetaminas, genera un gasto que sale del presupuesto público, esto fue algo que motivó a que se establecieran los juzgados especializados en los que es posible efectuar audiencias múltiples detenidos.

En lo que respecta a Chihuahua, precisó que empiezan con dos jueces, quienes se dedicarán a desahogar los casos, pero es una seguridad que se va a necesitar más personal, sin embargo destacó que no significa que se vaya a contratar a más jueces.

El sector empresarial fue uno de los que apoyó que se viera de una manera diferente a las personas que consumen alguna droga, para que se deje de criminalizarlos sino que reciban un trato adictos que requieren ayuda. Enfatizó que estos juzgados son para las personas que no han cometido otro delito, ni son distribuidores, sino que se trata de quienes han caído en alguna adicción. “Detener a una persona porque tiene tres pastillas de 10 pesos y mandarla 10 meses a prisión genera un daño a su familia y muy probablemente caiga en alguna organización criminal”, mencionó.

