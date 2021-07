‘Huachicol fiscal’, causa de competencia desleal entre gasolineros: Loya

Archivo/El Diario

Chihuahua. – La corrupción de las autoridades federales propicia la aparición del fenómeno conocido entre el gremio gasolinero como ‘huachicol fiscal’, de donde se derivan las prácticas desleales entre competidores. A partir de este tipo de ‘tranza’ se pueden manejar precios de hasta dos pesos de diferencia por litro de combustible entre las cadenas expendedoras.

Lo anterior lo explicó Juan de Dios Loya, presidente de la Organización de Expendedores de Petróleo e Hidrocarburos (Onexpo) de Parral y Cuauhtémoc, quien refiere que dentro de una situación de normalidad, la diferencia en los precios entre gasolineras debería de fluctuar entre los 20 y los 40 centavos, sin embargo, las malas prácticas aduanales permiten a empresas pasar hasta 10 camiones con un mismo pedimento de importación, lo cual les reduce de manera considerable sus costos.

“Márgenes de alrededor de 40 o 50 centavos no son sospechosos, lo sospechoso es cuando ya son 2 pesos o1.50 porque en esa lógica no estarían ganando nada. Si hay una diferencia entre competidores mayor a 1.20, entonces no está sacando ni para los gastos, eso es lo que debe uno de ver, cuando uno ve una ganancia de 1.50 a 2 pesos, quiere decir que algo huele mal, que hay truco”.

Loya, asegura que los precios internacionales son prácticamente los mismos, por lo tanto, la única manera en que las cadenas pueden bajar el precio de su producto es mediante la logística, jugando con las combinaciones entre el transporte por ducto (opción más barata cancelada por el Gobierno Federal), por barco, por tren o por camión, esta última la más costosa.

“Las diferencias entre una gasolinera y otra no deberían de ser más de 20 o 30 centavos y de repente hay unas gasolineras que dan a 2 pesos más baratos y es ahí donde entra la duda de qué está sucediendo, de por qué pueden dar más barato”.

El representante gremial hizo hincapié en que la verdadera clave entre los conflictos que surgen en el sector, se derivan de las mañas para maniobrar en la oferta del producto, cuya ganancia desde los tiempos en que PEMEX surtía era de alrededor del 6.5 por ciento respecto del costo por litro.

“Están dejando de pagarle al fisco y están dejando y están cayendo en una competencia desleal, yo creo que eso es lo que debería estar revisando la autoridad, ahora, pues se habla mucho de investigaciones, pero no ve uno que se termine con esa práctica desleal y por ahí pueden venir los pleitos que traigan las empresas”, concluyó.