‘Hubo 50 inconformes por sentencia vs Aras’

Chihuahua, Chih.- Luis Benavides, abogado reconocido por el Tribunal Superior del Estado como representante legal para la empresa Aras, reveló que alrededor de 50 personas han expresado su inconformidad con el fallo ya que señalan que no habrá una reparación del daño.

Dijo que está al pendiente del desarrollo del proceso de las apelaciones y dos amparos que impiden que avance la reparación del daño a las víctimas que ordenó la juez de la causa.

“He estado muy al pendiente del curso que lleva la apelación y un par de amparos presentados, no acostumbro a litigar por medios, procuro primero actuar conforme a derecho mediante el análisis y la interposición de los recursos procedente y posteriormente hablar sobre el tema hasta donde me es permitido para no dañar el debido proceso en temas que se encuentran aún vigentes”, explicó.

Agregó que en este caso mantiene la representación legal de la empresa y que el objetivo es reparar el daño en la mayor medida posible a las víctimas con los bienes que ha sido asegurados a Aras y que suman alrededor de 550 millones de pesos.

Descartó que haya dejado el asunto. “Mi vida laboral no se limita a un solo asunto, tengo la fortuna de tener una amplia cartera de clientes en diversas partes del país que requieren mi atención personal, por ello en este tiempo he viajado a la Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco, Sonora, Baja California, Nuevo León, Saltillo, Los Ángeles y San Diego”, mencionó.

Mencionó que de las cuatro mil 355 víctimas del mega juicio sentenciado, no son más de 50 personas por conducto de sus representantes las que se inconformaron con el resultado.

“Lo que nos lleva a que menos del 1.2 por ciento de las víctimas no estuvieron conformes con lo condenado, y del porcentaje inconforme el 100 por ciento alega acciones que no prosperarán, destacando en primer término el monto del pago de la reparación del daño, argumentando que no está garantizado, lo que es una total aberración, partiendo de que se nos embargó como empresa más de 550 millones de pesos, y lo que se les adeuda a las personas inconformes no son más de 10 millones de pesos, cantidad que sin duda se encuentra más que garantizada con lo embargado”, concluyó.