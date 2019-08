'Hubo traición del PAN'; Benjamín Carrera

Chihuahua.- El diputado Benjamín Carrera Chávez declaró que hubo “traición” del PAN, quien no cumplió con los acuerdos tomados al iniciar la presente legislatura entornó a que le correspondía a Morena dirigir los trabajos de la mesa directiva en el Segundo Año de Ejercicio.

Me parece que está muy claro lo que ocurrió –dijo el diputado- el grupo de Acción Nacional y sus aliados intentaban no reconocer primero un acuerdo político que se tomó hace un año.

Quieren pisotear la Constitución del Estado en su artículo 61, el cual dice con toda claridad que la presidencia se alterna entre la primera y segunda fuerza. También quieren pasar por encima del artículo 68 de la Ley Orgánica y no respetar el artículo 36 de prácticas parlamentarias, agregó.

Benjamín Carrera señaló que las propuestas deben hacerse tres días hábiles antes de la junta previa y la única fracción que cumplió fue la de Morena. “La única fracción que cumplió fue Morena con mi propuesta”, dijo.

Esto no lo aceptamos, es un intento de golpe legislativo, porque pretenden poner por encima los intereses de grupos políticos a lo que dice la Ley.

Dado que no pudieron imponer su planilla fuera de la Ley, para forzar y que el proceso continúe, ellos de esta manera tratan de imponer a un presidente a modo, eso me parece un intento de golpe legislativo que no estaremos dispuestos a permitir, recalcó.

“No es mi intención aferrarme a yo ser presidente, si ellos tienen miedo a que yo sea presidente podríamos platicar, pero la posición debe ser para Morena como lo mandata la Ley”; concluyó.