Hummer destroza parte trasera de un Versa

Chihuahua, Chih.- El conductor de una pick up Hummer H3 impactó en la parte trasera a un Nissan Versa generándose un choque alcance que dejó daños considerables a la unidad en la parte trasera, en el lugar no se registraron personas lesionadas solo cuantiosos daños materiales, al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja pero no fue necesario su intervención.

El percance vial se registró sobre las calles Misión del Bosque y Misión del Valle en la colonia Misión del valle, al norte de la ciudad.

Hasta el momento elementos de Policía Vial acudieron para tomar nota del incidente y realizar el croquis correspondiente para deslindar responsabilidades.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron a brindar las atenciones médicas correspondientes pero no fue necesario su traslado ni su intervención ya que debido a lo aparatoso del choque no se registraron personas heridas.