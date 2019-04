Identifican a dueña de ‘Kiara’

Chihuahua.- Luego de que el Jaguar se escapara de la casa de su dueña, Renata baca Hernández, el pasado 13 de diciembre esta fue a visitarlo al zoológico ubicado en Aldama a donde el animal había sido trasladado por personal de la Profepa.

Posteriormente el felino fue regresado a sus dueños quienes viven en la calle Misión de San Joaquín 3742 del fraccionamiento Las Misiones, en la ciudad de Chihuahua, de donde se escaparía una segunda ocasión el pasado 22 de marzo del presente año. En ese momento vecinos del fraccionamiento manifestaron su inconformidad ante la situación e incluso indicaron que acudirían a la Profepa para solicitar el retiro del animal de la zona habitacional, sin embargo, eso no ocurrió y la tarde de este miércoles ‘Kiara’, no solo volvió a escapar si no que atacó a una persona.

Ahora la Profepa deberá tomar cartas en el asunto debido a que hay una persona lesiona de por medio y tendrá que seguirse un proceso jurídico.