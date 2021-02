Ignora Estado protesta por cáncer infantil

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- Autoridades estatales ignoraron ayer a padres de familia que protestaron por la falta de medicamento para sus hijos enfermos de cáncer. Pese a que realizaron una protesta frente a Palacio de Gobierno, ningun funcionario salió a atender sus demandas.

Los padres de los menores acompañados por familiares cercanos bloquearon la avenida Venustiano Carranza a la altura de la calle Aldama, y posteriormente realizaron una protesta a las puertas de Palacio de Gobierno.

Lo anterior, en el marco del “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil”, y para exigir que el Estado garantice las medicinas para los niños, quienes enfrentan la mortal enfermedad en el Hospital Infantil.

Durante su manifestación utilizaron seis vehículos para bloquear el tránsito vehicular, los cuales tenían las leyendas de “El cáncer no espera”, y “Derecho a la Vida”, entre otros.

Los padres de familia mencionaron que han batallado por surtir el medicamento, pues les han expresado los mismos médicos que no hay y tienen que salir a conseguirlo por fuera, cuando el costo de los mismos son elevados.

La petición fue hecha hacia el mandatario estatal, en el sentido de que tome cartas en el asunto para solucionar dicha problemática. El bloqueo se extendió por algunas horas en calles aledañas al Palacio de Gobierno.

Es muy triste que nuestros niños no tengan medicinas en los hospitales y desde aquí (Palacio de Gobierno), no se haga nada al respecto por ayudarnos a salvarles la vida"

Es muy triste que no haya medicinas para nuestros hijos: testimonio

“Es muy triste que nuestros niños no tengan medicinas en los hospitales y desde aquí (Palacio de Gobierno), no se haga nada al respecto por ayudarnos a salvarles la vida”; expresó la señora Ángel María González, tía de la niña Atalía de un año y medio de edad.

“Ella tiene neuroblastoma, que es cáncer en glándulas suprarrenales. !Desde el mes de agosto del año pasado, es cuando le diagnosticaron el cáncer, por lo que inició a tomar tratamientos”, dijo.

“Estamos con los tratamientos y sí, debido a que hemos tenido problemas, en el Día Internacional contra el Cáncer Infantil estamos protestando en caravana, porque tristemente, a pesar de que el diagnóstico es difícil, nos mueve todo.

“Fue triste y ahorita es más triste estar luchando contra los tratamientos que el hospital no los tiene o no los cubre, y a estar consiguiendo los que son bastante caros”, mencionó la tía de la paciente.

Agregó que la pequeña

requiere quimioterapias, “ahorita siguen las radiaciones y no las cubre el Insabi, nos dicen que no, entonces hay que pasarla a un hospital particular y buscar que le den esas quimioterapias que nos salen en 190 mil pesos, por 20 sesiones”.

De hecho siempre estamos buscando el medicamento en asociaciones, comprando; tristemente es medicamento que es bastante caro y hemos tratado que no le falte sus quimioterapias.

“El hospital Infantil está desabastecido de medicamento, simplemente para un catéter, una aguja a veces no tienen. Sí hay

excelentes médicos, pero ellos nos dicen que no hay, entonces hay que comprarlo, y es cuando nosotros salimos a la calle para conseguirlo haber de dónde”, señaló.