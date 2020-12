Ignoran las autoridades a adulto que pide ayuda

El Diario

Javier Galván, un hombre de la tercera edad que vive solo en la colonia San Rafael, dijo que ha solicitado a las autoridades que le ayuden a quitar un árbol dentro de su domicilio, ya que está preocupado porque este puede caer sobre su jacal y destruirlo.

Galván, de 74 años, señaló que se dedica a barrer las calles a cambio de un taco, con lo que no cuenta con recursos para hacer esta maniobra por sí mismo, y vive en la incertidumbre de que el grueso tronco pueda caer sobre su vivienda o lastimarlo incluso a él.

“Ya les he dicho que me tumben el árbol de adentro porque está muy peligroso y no quieren. Ya fui a las oficinas y me dicen que mañana vamos, pero nadie viene. Tengo miedo de que se caiga y me aplaste la casa o me aplaste a mí”, dijo.

Señaló que él vive solo desde hace muchos años y además tiene una pierna lastimada; también le robaron su herramienta para trabajar. Lo lo único que le quedó es su escoba y un recogedor.

El domicilio se encuentra en la calle 33a, con número 4204, en la colonia San Rafael, luego de que a Don Javier le dejara su madre esa casa como herencia.