'Iluminemos Chihuahua' no es viable: regidores de Morena

Chihuahua.- Los regidores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentaron un oficio de Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) que asegura que el proyecto “Iluminemos Chihuahua” por parte del Municipio, no tiene viabilidad.

Fueron los representantes, Rubén Castañeda Mora, Sebastián Torres Aguayo y Catalina Bustillos Cárdena quienes explicaron que el dictamen de dicho plan, no cuenta con un trámite técnico y financiero, que pone en riesgo los recursos de los chihuahuenses.

Argumentaron que no se puede realizar la obra porque no hay aval de la Conuee, de este proyecto que pretende renovar todo el alumbrado público de la ciudad, por medio de una concesión, que se implementaría luminarias con tecnologías LED y adicional mil 600 nuevas lámparas.