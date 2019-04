Imparable, ola de robos en Barrancas y Jardines del Saucito

Chihuahua.- Vecinos del fraccionamiento Barrancas así como de Jardines del Saucito y alrededor, esenviaron una carta a este medio de comunicación, en donde denuncian una ola de robos que se cometen en el sector; de automoviles así como domicilios, con nula vigilancia por parte de la policía preventiva.

Cansados de que las autoridades no tomen cartas en el asunto, enviaron fotografías de las calles en donde ocurren los atracos, entre ellos a un costado del hotel Soberano, reportó el señor Guadalupe Ruiz.

“Ya no sabemos que hacer con tanto robo, a mí me robaron una camioneta hace un mes afuera de mi casa, no hay rondines de la policía, alguien ayudenos por favor”, dijo.

“En estos últimos meses se han presentado robos de llantas, copas, ademas de vehículos y hasta de cámaras de vigilancia instaladas en negocios, entre otros bienes.

Los afectados dijeron que los ladrones no teman a nadie, e hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, “pero de manera seria, pues cada vez que dejamos nuestras casas, nos quedamos con el temor de sufrir mas hurtos”, expresaron.