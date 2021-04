Imparables, incendios en el Relleno Sanitario

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- En menos de una semana se han presentado dos incendios en el Relleno Sanitario, el último el pasado sábado; y a pesar del anuncio de la implementación de cisternas de agua tratada y mayor vigilancia, esta situación ha colmado ya a los vecinos de los distintos fraccionamientos aledaños quienes insisten en una acción inmediata para resolver la problemática, como lo sería el cambio de lugar del basurero.

“El problema más que nada es el mal manejo de los desperdicios que se está dando en el Relleno. Consideramos que no están dando los cuidados necesarios que conlleva un basurero de esta magnitud. No habría problema tenerla ahí, pero si no hay las medidas adecuadas nos está afectando a los ciudadanos”, sentenciaron.

Consideraron que a pesar de que han exigido en reiteradas ocasiones se atienda el problema ambiental y de salubridad, los constantes incendios llenan el aire de malos olores, prueba de que no existe un manejo adecuado, apuntaron. “No existe una tronera que evite las emanaciones de gases que se acumulan. Sabemos de vecinos que se les agravan problemas respiratorios por este tipo de afectaciones”.

“Además de eso no tienen ni geomembranas, por lo que las toneladas de basura y lixiviados se filtran en los mantos acuíferos de la Sierra de Nombre de Dios”, añadieron. Los vecinos detallaron que actualmente las zonas habitacionales ya se acercan hasta a menos de 510 metros, según estudios topográficos pagados por los propios vecinos.

Los olores también llegan desde una empresa en la que se incineran restos óseos de animales muertos.

Todo esto crea varias afectaciones tanto a la población como al ecosistema, por lo cual señalaron que lo mínimo que pueden hacer las autoridades sería mejorar el manejo dentro de este basurero aunque reubicarlo sería lo ideal. Imprables incendios en Relleno Sanitario.