Imparte el corresponsal de guerra Alberto Peláez conferencia ¿Y tú de qué te quejas?

Alberto Peláez corresponsal de guerra que cubrió 19 conflictos armados a lo largo del mundo estuvo el día de ayer en Chihuahua donde impartió la conferencia ¿Y tú de qué te quejas? Su visita formó parte de los eventos de la IX semana de la comunicación ConectaT de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Peláez compartió con los estudiantes de las carreras afines los retos y la importancia de la cobertura presencial en los países en guerra, lo que ofrece una visión comparativa que obliga a replantear nuestra realidad más inmediata.

Peláez es periodista, escritor y corresponsal de guerra que trabajó en los Noticieros Televisa en España. Fue testigo de 19 guerras y tuvo la oportunidad de entrevistar a cientos de líderes mundiales. Es escritor de cinco libros y actualmente se desempeña como columnista del periódico El Universal.

Irak, Afganistán, Somalia, Yugoslavia fueron algunos de los países en guerra que el periodista expuso ante un auditorio lleno de estudiantes de la Uach, presentando las cápsulas que durante su juventud realizó para Noticieros Televisa en las que narraba lo más crudo de la guerra y cómo estos conflictos afectaban sobre todo a la población más vulnerable como las infancias.

Para el periodista el panorama de muchos que capturo en 40 años de trayectoria sigue incluso presente en muchos de los países. Esto ofrece una perspectiva en la que Peláez invita a reflexionar cuales son los mayores problemas a nivel mundial y a replantearnos qué es lo que nos lleva a quejarnos al enfrentar realidades que no se acercan al sufrimiento de otras personas, según la premisa de su charla.

En sus reportajes expuso la crudeza de la intervención de Estados Unidos en países de oriente y sobre todo cómo bombas, minas y misiles quedaban expuestos en las calles de Bagdad. “Los niños jugaban con ellos. En muchas ocasiones estallaban y claro, morían, y si no morían quedaban seriamente malheridos”, explicó.

En Somalia documentó cómo la guerra traía el hambre como principal consecuencia que afectaba a la población, así como también las leyes extremistas que obligaban a usar la burka a mujeres en los países islámicos.

“Y no se quejaban”, fueron las palabras con las que Peláez acotaba cada reportaje. El corresponsal de guerra envió un mensaje a los estudiantes de comunicación y periodismo de la Universidad para vencer sus miedos centrarse en la vocación para recorrer y conocer el mundo, contar estas historias y encontrar también en estos sitios incluso el lado esperanzador y amable de la humanidad.

“Cuando yo voy a la guerra del Pérsico I, por los años 90, más allá de los miedos que tuve que más allá de miedo fue pavor, tuve una experiencia más positiva que negativa. Llego a hacerse algo muy adictivo. Saliendo de Bagdad ya estaba pensando a qué guerra iba a ir. (…) La guerra me permite conocer mundos que nunca me imaginé que conocería, conocer países que no sabía ni que existían en los mapas. Conocí gente tan grandiosa y tan mísera, que eso fue lo que me forjó como periodista y como ser humano”, puntualizó.

fcordova@diarioch.com.mx