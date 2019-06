Impiden con armas clausura de tomas

Chihuahua.- Personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento ha sido amenazado por hombres armados cuando ha intentado clausurar tomas clandestinas en las que se roban el agua del Acueducto Los Ojos del Chuvíscar, informó Roberto Lara, presidente de la JMAS.

El funcionario explicó que el año pasado se hizo un intento por retirar las tomas clandestinas e irregulares que se localizaron en dicho acueducto, pero el personal de la JMAS se encontró con personas armadas que lo impidieron.

Por lo que ahora la estrategia es hacer todo el proceso legal incluyendo la denuncia por las tomas y apoyarse en la fuerza pública, para que acompañe a los empleados estatales cuando acudan a quitarlas.

“Ya se ha intentado clausurar las tomas, el año pasado se acudió a clausurarlas pero salieron personas armadas, entonces sí hay un riesgo de la integridad”, añadió.

Dio a conocer que presentarán las denuncias por el robo para contar con el respaldo de la fuerza pública y poder clausurar las tomas por las cuales se roban aproximadamente el 30 por ciento de los 200 litros por segundo que se extrae de la batería de pozos.

Indicó que los Ojos del Chuvíscar es una fuente importante para la ciudad, ya que se trata de una batería de tres pozos que aportan 200 litros por segundo, mientras que El Sauz aporta 900 litros por segundo pero son más de 20 pozos.

Mencionó que hay personas que dicen que tienen derechos para utilizar el agua de los acueductos, pero que hasta el momento no se ha dado un solo caso en el que se presente un documento que respalde este señalamiento.

Explicó que si una persona quiere tener una toma en el acueducto puede tenerla pero debe cumplir con todos los requisitos, además de que no se permitirán tomas que no sean para uso doméstico, es decir que no se puede usar el líquido para uso industrial o agrícola.

Añadió que instalarán un sistema de medición de telemetría que permita saber la cantidad de agua que es extraída de manera ilegal de la línea, para aplicar las mismas medidas que se tomaron en El Sauz, en donde se han detectado 15 tomas clandestinas.





