Impiden vecinos de Santo Niño inicio de la construcción del CAM

Chihuahua.- Varios vecinos de la colonia Santo Niño impidieron el inicio de la Construcción del Centro de Atención Múltiple (CAM) en las canchas ubicadas en la calle J Eligio Muñoz, al retirar los postes que colocaban trabajadores de la constructora que ganó la licitación.

Dicho proyecto no cuenta con un estudio de factibilidad, argumentaron los colonos, además de mencionar que el encargo de la obra no traía el permiso ni la orden para iniciar los trabajos del CAM.

Asimismo denunciaron que la empresa constructora cortó la energía eléctrica de las canchas, por lo cual en las noches esta en penumbras.

El encargado de la obra dijo a los vecinos que la instrucción de él es iniciar hoy con los trabajos, que no tenía nada contra los colonos, sin embargo al pedirle los documentos y la orden de dicha obra, afirmó que no la traía.

Cada vez que trabajadores colocaban algún poste, los vecinos iban y lo retiraban.