Implementan protocolo de atención para la comunidad LGBTQ+

La activista y fundadora de la “Casa de las Muñecas Tiresias”, Kenya Cuevas quien ha recibido más de 200 premios y galardones entre ellos el de la Revista Forbes quien la catalogó como una de Las 100 mujeres más poderosas de México; viajó hasta la ciudad de Chihuahua para capacitar a más de mil 500 custodios, administrativos y directivos de los once centros penitenciarios del estado, a fin de implementar un protocolo para dar atención digna a la comunidad LGBTQ+ que se encuentra privada de la libertad.

“Venimos al estado de Chihuahua a capacitar a los centros penitenciarios, ya que se elaboró un protocolo de atención para la comunidad LGBTQ+ esto con la finalidad de que los derechos de este sector de la población prevalezcan y poder así dar herramientas a custodios, administrativos y directivos”, expresó la activista.

En entrevista para El Diario, Kenya informó que la invitación para venir a este estado, surgió por parte de la Fiscalía General del Estado y las actividades se realizaron en conjunto con otros colectivos que trabajan a favor de las personas pertenecientes a la comunidad.

“Yo hablé con el personal y los colectivos capacitaron a las personas que se encuentran privadas de la libertad esto se hizo con la intención de que las personas conozcan toda la información necesaria y que de esta manera, ellos y ellas puedan conocer todos sus derechos aun estando dentro de la prisión”.

Para ello, se tuvo un previo acercamiento desde hace dos meses con la autoridad en donde se habló de la petición de un protocolo mismo que, será el primero en el país.

“Chihuahua fue pionero en este sentido y creo que esto puede replicarse en otros estados. Los funcionarios a los que se les habló de estos temas lograron reflexionar en muchos sentidos, lo que ayudó esta capacitación fue primero sensibilizar, después aterrizar ciertos temas científicamente y dar a conocer los avances que hemos tenido pero creo que han reflexionado sobre cómo han llevado los procesos”, dijo Kenya.

Los cursos dieron inicio con una ponencia sobre la vida de Kenya Cuevas, una mujer trans que se convirtió en activista luego de tras varios años de lucha, consiguió que el transfeminicidio de su compañera Paola Buenrostro fuera el primer caso reconocido como transfeminicidio por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) en 2019.

Además, ella es fundadora y presidenta de la asociación Casa de Muñecas Tiresias.

Desde el 2 de abril del 2018, Kenya ha buscado de manera intermitente hacer valer los derechos de las trabajadoras sexuales, personas en situación de calle, usuarios de drogas, personas que viven con VIH, personas privadas o exprivadas de la libertad, no importando su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Además, ella asesora a mujeres trans en el acceso a documentos de identidad oficiales, acceso a los servicios de salud y se brinda acompañamiento a las víctimas de crímenes de odio. Además se han hecho cargo de los entierros de sus compañeras asesinadas, enfermas o en situación de calle.

A la edad de nueve años, Kenya salió de su casa y se adentró en el trabajo sexual. Portadora de VIH desde los 13 años. Fue detenida y condenada a 24 años de prisión culpable por el cargo de venta, posesión y distribución de droga, probando su inocencia y consiguiendo su libertad 10 años, 8 meses y 7 días después.

“Al inicio de la capacitación, pudimos puntualizar y estructurar la violencia sistemática que vive la comunidad LGBTQ+ y como se va colocando en ciertos grupos de vulnerabilidad y en ese sentido como se va criminalizando la identidad y el ejercicio del trabajo sexual y cuando llegan a prisión como se sigue criminalizando varios contextos”.

En este mismo sentido, ella explicó como es la transición de una mujer, con qué enfoque se hace desde la identidad de género y dándoles a conocer como esto se trata de una situación de derechos humanos y no de una imposición.

Las capacitaciones se realizaron durante quince días y no sólo fueron en la ciudad de Chihuahua sino también viajaron a otros lugares como Cuauhtémoc y Guachochi.

“Creo que esto es un ejemplo para la Ciudad de México porque en la Ciudad de México no hay una postura de reinserción dentro de centros penitenciarios, por lo menos aquí les dan herramientas para que puedan sobrevivir a una sociedad”, dijo Kenya.

Al preguntarle que representa para ella abonar al estado de Chihuahua y a la sociedad en general, ella dijo sentirse muy contenta y muy agradecida con todo su equipo.

“Se siente muy hermoso porque las condiciones de vida que tuve que pasar en centros penitenciarios fue una real indignación sobre los procesos y bueno, aunque yo sé que no puedo denunciar a todo el mundo, sé que puedo hacer estrategias para hacer cambios radicales y mejorar así las condiciones de estas poblaciones. Ya no por mí porque mientras yo estuve detenida no hubo quien defendiera estos derechos pero creo que ahora las personas se sienten representadas y respaldadas”.

Para finalizar, Kenya Cuevas dijo llevarse una experiencia hermosa al visitar el estado.

“Hemos conocido muchas personas y durante mi estancia tuve la oportunidad de que la gente me conociera un poco más y aunque estoy lejos de mi casa, la gente me reconoce y me pide fotos y eso me pone muy feliz. Conocí muchos lugares, mucha gente nos arropó; me regalaron muchas cosas y sobre todo, hubo gente que tras escuchar el posdcast recapacitó y decidieron buscar a sus hijos… Con esto me doy cuenta de que valió la pena todo lo que viví, todo lo que construí y pues ha valido la pena y seguirá valiendo la pena”, concluyó Kenya Cuevas.

"Yo pude haber estado enojada con la sociedad y pude haber sido la más cabrona de todo México, pero lo estoy utilizando para cambiarlo".