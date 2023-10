Importan muebles usados de EU con chinches

Chihuahua, Chih.- La propagación de la chinche en Chihuahua se ha presentado desde hace años de forma regular. Uno de los factores que destacan en esta frontera es la importación de muebles y ropa usados en los que viajan estos insectos. Las chinches se han convertido en un tema nacional por una supuesta plaga en CDMX, sin embargo no se prevé que esta pueda replicarse en la entidad, consideró William Coughanour, experto en fumigaciones y plagas de insectos y administrador de Semillas Tepeyac.

“Estados Unidos siempre ha tenido un problema severo con las chinches. Hoteles incluso tienen ese problema. Por eso lo que nosotros recomendamos es que cuando compren muebles usados, sobre todo de procedencia norteamericana es que los revisen bien y los fumiguen”, expresó.

Señaló que una vez que el insecto ingresa a un hogar estas se extienden a los colchones, sobrecamas e incluso se ocultan atrás de los cuadros, lo que se va convirtiendo en un problema mayor si no se tiene la precaución necesaria. Señaló que es también en la ropa usada que luego también se amontona en tianguis y sitios de venta donde puede proliferar el insecto.

Coghanour quien administra uno de los comercios más reconocidos en Chihuahua para la venta de pesticidas y control de plagas abundó en que regularmente reciben hasta una veintena de clientes diariamente que buscan la eliminación de estos insectos. Señaló que en últimas semanas no han notado un incremento en la presencia de las chinches, y consideró que Chihuahua no ha tenido un problema de plaga a gran escala como se ha reportado en CDMX y más recientemente en Guanajuato.

No obstante señaló que en todo momento es importante la prevención y estar al tanto de las señalas de su presencia ya que no son insectos difíciles de detectar. Las chinches actúan sobre todo en las noches y succionan la sangre de las personas, aunque no transmiten enfermedades peligrosas como las garrapatas algunos de los indicios son diminutas manchas de sangre en cobijas o colchón. Estas se esconden en los bordes de los colchones, sillones, detrás de los cuadros y dentro de muebles.

Para su eliminación se cuenta con productos efectivos de fumigación, pero existen también métodos caseros como el uso de calor, por ejemplo al utilizar una secadora sí se ha detectado la presencia en algún punto como los mencionados específicamente.