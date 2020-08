'Imposible que mi hermano haya disparado a Dámaris y sus papás'

Cortesía / Guillermo Ignacio G.M., alias “El Willy.

Chihuahua- La expareja de Dámaris Abigail Juárez de Santiago, Guillermo Ignacio G.M., alias “El Willy”, se encontraba comprando alimentos en una tienda cuando ella y su padre Esteban Juárez Ramírez fueron asesinados, aseguraron las hermana del acusado, Cecilia y Adriana Gómez.

En este sentido los familiares de “El Willy” asegura que existen videos que demuestran la inocencia de la expareja de Dámaris, ya que al momento de las detonaciones se encontraba comprando pan, leche, cigarros y un licuado.

Las hermanas de Guillermo, manifestaron que es injusto la acusación en contra de su hermano, quien al saber que los disparos fueron en la casa de Dámaris se dirigió al lugar para ver si su hija de dos años estaba bien, sin embargo al llegar ya estaba acordonada la zona y ahí la autoridad lo detuvo como el principal sospechoso.

Agregaron que las personas dijeron que él era la expareja sentimental de Dámaris, con quien procreó una niña (la menor de dos años), y por solo ese hecho fue arrestado por la autoridad estatal, además aseguró que la menor ya se encontraba con una vecina de la víctima.

Asimismo afirmaron que vecinos del sector le dijeron que del interior de la casa de las víctimas, sacaron a un hombre que vestía pantaloncillos claros arrestado, del cual hasta el momento no se sabe nada de él.

Guillermo Ignacio vivía con su mamá en la colonia Genaro Vázquez, la misma donde habitaba Dámaris Abigail, por lo cual se enteró de inmediato de los hechos violentos en contra de la mujer, con quien compartía la custodia de la niña de dos años.

Ahora, los familiares de “El Willy” piden justicia y no lo inculpen por un delito que no cometió, además por dicha situación no han podido ver a la menor.

Cabe señalar que Dámaris Abigail y su padre Esteban fueron asesinados la mañana del sábado al interior de su vivienda ubicada en la calle Batalla de Veracruz de la colonia Genaro Vázquez, en tanto que su madre falleció ayer en el hospital.