'Improbable, se viva crisis como en Nuevo León'

Chihuahua.- Si bien actualmente en el estado de Nuevo León se vive una crisis histórica de falta de agua que ha trascendido a nivel nacional y que ha puesto en el reflector sobre todo a estados del Norte, se trata de un escenario al que Chihuahua está lejos de alcanzar, al menos a corto plazo, consideró el director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, quien dijo que la infraestructura del estado permite garantizar el servicio ya que la extracción se hace en un 98 porciento del subsuelo, contrario a Nuevo León, donde es superficial. Destacó que actualmente incluso se espera lograr que 20 mil hogares puedan dejar atrás los tandeos.

“El problema en Nuevo León es una situación muy distinta a la de Chihuahua debido a que no cuentan con agua en las presas, de manera superficial, aunque si tienen agua en el subsuelo, pero nunca hicieron la infraestructura adecuada para poderla extraer, y que Chihuahua sí la tiene porque el 98 por ciento del agua potable de la ciudad es subterránea”, explicó.

Por ello especificó que se trata de una situación distinta a la que vivimos en el estado, en lo que se refiere a servicio potable para hogares.

“Es un escenario que no se verá a corto plazo, o a mediano plazo quizá. Pero si tenemos que hacer una campaña muy enfática, porque no sólo es Chihuahua, sino hay una problemática a nivel mundial y muy fuerte también en el Norte del país en el sentido de la falta de agua, porque también es cierto que cada año hay una sobreexplotación mayor de los mantos acuíferos que nos abastecen, por lo que estamos buscando fuentes alternativas precisamente para no estar sobrexplotando, me refiero a sacar más agua de la que ingresa a los mantos acuíferos, y por eso estamos buscando fuentes alternativas a las que comúnmente abastecen a la ciudad”, dijo.

Actualmente la JMAS también realiza un programa de sectorización con el fin de que para finales del 2023 se alcance a un 11 por ciento de la población para eliminar los tandeos de agua en el servicio, lo que se traduce en más de 20 mil hogares que tengan agua las 24 horas en un futuro.