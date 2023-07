Improcedente que Estado atienda tramos federales

Chihuahua, Chih.- Ante el anuncio reiterado de que el Gobierno del Estado quiere intervenir en carreteras federales, Sergio González Rojo, director del centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Chihuahua, dijo que no es posible porque el dinero es etiquetado.

Por consiguiente no pueden destinarse recursos de la Federación o de la Tesorería del Estado a una misma obra.

En reunión con empresarios constructores afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria dela Construcción (CMIC), el funcionario federal explicó que esto podría ser posible a menos que la SICT cediera esta responsabilidad al Gobierno del Estado, para lo que entraría en juego los poderes de la Unión.

Aclaró que la SICT no maneja recursos, sino sólo la viabilidad de los proyectos, derecho de vías y regulación en las carreteras, “el dinero viene de la Tesorería de la Federación y Hacienda, que se asigna directamente a las empresas; nosotros no decidimos, quien lo hace es la Cámara de Diputados”, señaló. Por eso, dijo, el amparo que interpusieron diputados en su contra es improcedente, pues la delegación no maneja recursos propios