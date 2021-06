Impugnar elecciones es un derecho pero los resultados ya se dieron: Negris

Chihuahua.- El vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, Gustavo Sánchez Prieto, celebró que está por finalizar junio en que se vivió un proceso electoral y cuyos resultados oficiales ya se dieron, aunque hay actores políticos que quieren impugnar, cosa que están en su derecho como mexicanos.

Aunque no especificó nombres, los casos más recientes de impugnación han sido de los representantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano en algunos aspectos, sin embargo su mensaje fue referente a que ha sido un mes de mucha actividad que involucra a todos los chihuahuenses, algunas favorables y otras con complicaciones como es la inseguridad y la cuestión de salud.

“Mes de Junio llegó y ya casi se va. Terminó la primavera y llegó el verano, no tan caliente como aquel de 1986, pero sí muy animoso, con el proceso electoral del 6 de junio. Tenemos nuevas autoridades y legisladores, ya con la respectiva constancia de la autoridad correspondiente, no soy yo, ni la Arquidiócesis quien lo afirma. Si hay quien quiera impugnar, tiene derecho a hacerlo. Con junio, para muchos llegó el fin del año escolar, algunos con su graduación. Felicidades para todos… Han llegado algunas lluvias, Gracias a Dios. ¡A cuidar el agua! vino el Día del Padre, el mes del Sagrado Corazón, con sencillez y gratitud nos sentimos orgullosos de nuestra fe cristiana, con humildad y caridad, sin despreciar a nadie, sin discriminar a ninguno, seguimos adelante. Tenemos muchos retos hoy y mañana, la pandemia no se ha vencido. La violencia, la inseguridad, el desempleo, están reclamando nuestra participación responsable.

Aunque las urnas se llenaron de votos, las presas no se han llenado de agua. Las nuevas autoridades no pueden hacer magia. Con la participación de todos, con la bendición de Dios y de María Santísima, llenos de fe, esperanza y caridad, animémonos unos a otros a buscar siempre y en todo, la voluntad de Dios”, expresó el padre “Negris”, como es comúnmente conocido.