Imputan a 11 de GN por asesinato de dos

Chihuahua.- Ayer fue realizada la audiencia de formulación de cargos contra 11 efectivos de la Guardia Nacional que habrían tenido una participación en la muerte de dos jóvenes ocurrida el primero de enero de 2023 en el municipio de Jiménez.

Esta parte del proceso fue realizada en las instalaciones del Poder Judicial Federal de la avenida Mirador, en donde la sala fue insuficiente para las personas que acudieron, principalmente familiares de los acusados.

Según trascendió, durante la formulación de cargos, cada uno de los 11 agentes fue informado de la acusación en su contra, de acuerdo a la participación que tuvieron en los hechos que derivaron en la muerte de los jóvenes identificados como Luis Fernando Maldonado Barrón, de 24 años, y Mauro Miguel Rocha Saucedo, de 20.

Los hechos por los cuales les fincan cargos si bien ocurrieron el primero de enero, fue hasta el nueve de ese mes que cobraron relevancia al dar a conocer un video en que es posible apreciar cómo los oficiales federales llegan hasta la unidad luego de haberle disparado

Al respecto el agente de la representación social indicó que será a través de la Delegación de la Fiscalía General de la República que serán dados a conocer las acusaciones en específico.

La audiencia de ayer tuvo una duración de aproximadamente cinco horas, mientras que la etapa de vinculación a proceso será efectuada el lunes a partir de las 10 de la mañana.

Los hechos por los cuales les fincan cargos si bien ocurrieron el primero de enero, fue hasta el nueve de ese mes que cobraron relevancia al darse a conocer un video en que es posible apreciar como los oficiales federales llegan hasta la unidad luego de haberle disparado.

Amín Corral, asesor jurídico de este caso, explicó que él y los familiares de las víctimas fueron notificados de la audiencia de formulación ante un juez federal el día de ayer a las nueve y media de la mañana, y que está comenzó en punto de las 12:00 del mediodía bajo la causa penal 2/2024.

“Nos notificaron en la mañana que se iba a llevar a cabo una audiencia de formulación, ya que el juez liberó la orden de aprehensión en contra de diez personajes que participaron en este homicidio o en esta ejecución extrajudicial”, refirió.

Refirió el defensor jurídico que ya fueron detenidas diez personas, pero que había una más que aún no ha sido trasladada para Chihuahua y que se encontraba en Los Cabos, Baja California Sur.

“Él estaba desempeñando sus funciones dentro de la Guardia Nacional, él estaba trabajando allá, pero ya está detenido y lo van a traer para la Ciudad de Chihuahua”, dijo.

La versión indica que los jóvenes habrían disparado en contra de los elementos de la Guardia Nacional y que estos repelieron la agresión. No hubo informe de daños en vehículos ni lesionados por parte de la GN.

Fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado de manera extraoficial informaron que los jóvenes carecían de antecedentes penales.

En el video, que circuló profusamente en redes sociales, se observa cómo agentes de la Guardia Nacional revisan con cautela el vehículo Fiat, Línea Palio, Modelo 2020, color Blanco, con matrícula de circulación del estado de Chihuahua.

De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, se tomó nota de dos personas fallecidas por proyectil de arma de fuego y un vehículo con reporte de robo del 12 de abril del 2021 en Ciudad Juárez, de conformidad con el sistema Silver. El chofer murió instantáneamente y el acompañante momentos después al recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en la carretera Jiménez – Torreón a la altura de la caseta Fitosanitaria, apenas al salir de Jiménez. Ambos tenían su domicilio en dicha ciudad.

De acuerdo al informe emitido por personal de la Guardia Nacional, al circular por la avenida Mariano Jiménez, observaron un vehículo que circulaba en sentido contrario y al marcarle el alto se dio a la fuga disparándoles en repetidas ocasiones, por lo que de inmediato repelieron la agresión.

Versiones no oficiales indican que los jóvenes eran “halcones”, pero no estaban armados. Un tercero pudo escapar antes de los disparos. Familiares de los jóvenes denunciaron que fue una auténtica ejecución y que no estaban armados.

Ayer los 11 agentes fueron trasladados por otros activos de la Guardia Nacional, quienes los retiraron por uno de los sótanos del edificio.

UN DOLOR INTERMINABLE

Ascensión Saucedo, madre de Mauro Miguel Rocha Saucedo, dijo que el dolor sigue latente como desde el primer día y que aún continúa a la espera de que la justicia llegue, y que “este caso no quede en la impunidad”.

“Lo que espero es que se haga justicia por lo que le hicieron a mi hijo, y que no le siga pasando esto a otras personas, porque ellos siguen haciendo de las suyas.

“Sólo quiero justicia, lamentablemente a mi hijo ya no me lo van a regresar, pero desde que pasó todo esto siento mucha tristeza, es algo que no logro entender; a veces quisiera que fuera un mal sueño”, dijo la mamá de Mauro Miguel, quien tenía 24 años al momento de ser asesinado.

Así mismo, la señora Ascensión dijo a esta casa editora que desde que “le mataron a su hijo”, ella y su familia vive con el temor de las autoridades y de ser atacados de nueva cuenta.

“Yo sólo les pido a los de la Guardia Nacional que no sigan haciendo ese tipo de cosas, yo tengo otros hijos, tengo hermanos y a veces me dicen que cuando ven a los elementos de la Guardia Nacional ya ni saben qué hacer porque ellos hacen lo que les da su santa voluntad… Siento el miedo cuando pasan, de hecho, mi hijo de 16 años ya no sale, sólo va de la casa a la escuela y de la escuela a la casa”.

Desde que ocurrió esto, tanto Ascensión como sus otros hijos no han dejado de visitar a Mauro en el panteón, de llevarle flores y de decorar el lugar en el que ahora él descansa en paz.

“Dejaron un gran dolor y una inseguridad muy grande, una vez más, espero que se haga justicia, eso es lo único que pido”. En la entrevista, la madre de este joven también contó que su hijo era bueno, que él le hablaba todos los días y que incluso iba a visitarla de manera constante al rancho en el que ella vive.

Mauro dejó en orfandad a una niña de tres años, quien también visita de manera constante la tumba de su padre.

De acuerdo con el reporte publicado en el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de 2020 a 2022, a nivel nacional se registran un total de mil 330 quejas en contra de esta corporación; 350 en el 2020, 504 en el 2021 y 476 en 2022. A nivel estado, en ese mismo periodo, dan un total de 78 querellas.