Inauguran la Semana Internacional de Personas Sordas

En el marco de la Semana Internacional de Personas Sordas, la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del Municipio de Chihuahua inauguró el ciclo de actividades para promover la inclusión de personas con este padecimiento en la sociedad chihuahuense.



Marco Bonilla, titular de dicha dependencia, expresó la importancia de capacitar a los servidores públicos para que puedan intercambiar palabras no verbales con personas sordas, lo que representa la disposición del Municipio para ser un gobierno humanista.



En este sentido, mencionó que la presidente municipal, María Eugenia Campos, busca convertir a Chihuahua en la mejor ciudad para vivir de todo el país, lo que no se puede lograr si no se cuenta con un gobierno y una sociedad incluyente.



El funcionario destacó la capacitación que reciben 80 agentes de la Policía Municipal en el lenguaje de señas, lo que convierte a esa corporación en la primera a nivel nacional en adaptarse a dicha condición.



“La alcaldesa tiene una premisa, que es tener una administración humanista que siempre vela y respeta la dignidad de la persona humana en su solo ser”, resaltó Marco Bonilla.



Finalmente dijo que es la primera vez en la historia de Chihuahua que una administración celebra y realiza actividades en torno a las personas sordas.



En el evento estuvieron presentes Guadalupe Granados, presidente de la asociación Escuchando con el Corazón; Maribel Villegas, secretaria y vocal de dicha asociación; Armando Terrazas Borunda, subdirector de Atención a Grupos Vulnerables del Municipio; Antonio Rosales, subdirector del Instituto Municipal del Deporte; Simeón Esparza, director de la Academia de Policía; Lilia Murillo, regidora, y Marco Bonilla, director de Desarrollo Humano y Educación.



Asimismo estuvieron representantes de comunidades de sordos, asociaciones de personas sordas, asociaciones de intérpretes y traductores, policías y bomberos capacitados en lenguaje de señas, así cómo familiares de personas sordas.