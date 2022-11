Inauguran Seminario de Periodismo Ryszard Kapuscinki

Alejandra Sánchez/El DIario Alejandra Sánchez/El DIario Alejandra Sánchez/El DIario

Chihuahua, Chih.- Está mañana, se llevó a cabo la inauguración del Seminario de Periodismo Ryszard Kapuscinski, Chihuahua 2022, el cual tiene como objetivo principal abordar temas de periodismo, derechos humanos, migración y fronteras.

Lo anterior, fue organizado por el Gobierno del Estado, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Los Ángeles Press y la Opción de Chihuahua.

El mensaje inaugural, estuvo a cargo del periodista, Osbaldo Salvador quien recordó la persecución, la desaparición así como la estigmatización de periodistas durante el quinquenio pasado.

Así mismo, el titular de La Opción, motivó a las y los estudiantes de la carrera de periodismo, quienes escucharán las ponencias de varios expertos en los temas anteriormente mencionados.

Este seminario, tendrá una duración del 16 al 18 de noviembre en el que, además de los conversatorios; se realizarán conferencias magistrales, presentaciones de libros y galerías fotográficas.

A esta actividad, se suman también la Universidad Miguel Hernández (España), la Fundación Nacional para la Comunicación y Periodismo, la Universidad Autónoma de Baja California, They University of Arizona, la asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la University of Wroclaw, Nuevo Periodismo Judicial y Periodistas y Documentalistas Independientes.