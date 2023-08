Incapaces de operar sus policías, trece municipios

Chihuahua.- Ante las deficiencias en materia de seguridad pública que tienen trece municipios, el Gobierno del Estado mantiene presencia en ellos para garantizar la seguridad de la población.

La gobernadora Maru Campos, reiteró que no habrá tolerancia para aquellos municipios que tengan en sus corporaciones a elementos vinculados con el crimen organizado.

“De nada sirve el esfuerzo que realiza el Estado en materia de seguridad, con la plataforma Centinela o destinar una tercera parte del presupuesto a la seguridad, si los municipios no ponen de su parte”, señaló.

En Bachíniva, Galeana, Ignacio Zaragoza, Satevó, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc, opera el Mando Único Policiaco, mientras que en los municipios de Bocoyna, Coronado, Gómez Farías, Guadalupe Distrito Bravos, Práxedis G. Guerrero, Carichí y Urique, se realizan rondines de seguridad, debido a que estos no cuentan con policía municipal.

Esto, luego de que fuera abatido el director de Seguridad Pública Municipal de Janos, Higinio S. R., durante un operativo en el que le trataban de cumplimentar una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa, desaparición forzada de personas, así como extorsión y abuso de autoridad.

Dicha intervención que el Estado tiene en estos municipios data de varios años como el caso de Cuauhtémoc, en donde el mando único fue implementado desde el 2017 y a pesar de que el municipio cuenta con policías municipales, todos están coordinados por la Secretaría de Seguridad Pública, a través del Mando Único.

Ante esto, la mandataria estatal refirió que estas acciones han sido necesarias debido a que los municipios no han sido capaces de desarrollar corporaciones policiacas eficaces, en las que sus elementos estén al servicio de la población y no al servicio del crimen organizado, razón por la que han decidido intervenir, por lo que la actuación del estado se mantendrá hasta que los municipios sean capaces de establecer corporaciones sólidas.

Destacó que su administración ha hecho un gran esfuerzo e n materia de seguridad pública, pues la tercera parte del presupuesto de este año se destinó específicamente al área de seguridad, a través del cual se construye la plataforma Centinela, herramienta que permite fortalecer la seguridad mediante dispositivos electrónicos y de vigilancia en todas las regiones del estado.

Así mismo, reiteró que el estado ha sido insistente con los alcaldes para que, todos los policías municipales estén debidamente acreditados con el examen de control y confianza, pero que, desafortunadamente hay quienes no han atendido el llamado y mantienen en sus filas a elementos que no cumplen con los requisitos y trabajan para la delincuencia, cometiendo actos de abuso de autoridad hacia la población, por lo que destacó que estas acciones no se habrán de tolerar más en Chihuahua.