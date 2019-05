Increpan a 'Maru' por proyecto de alumbrado público

Chihuahua.- Al momento de salir de la Torre Legislativa tras una reunión con diputados, un grupo de ciudadanos con altavoces increparon a la presidenta municipal María Eugenia Campos Galván para que busque otras opciones al proyecto de 6 mil millones para cambiar a LED las luminarias.

Ana Luisa Rojas mostró físicamente una lámpara LED de un costo por pieza de 54 dólares, que utiliza 120 whats de consumo. Y en esencia, alcanzaría el mismo propósito de ahorrar y mejorar la iluminación, dijo.

"Alcaldesa no nos vaya endeudar, reconsidere por favor otras opciones, no nos haga lo que César Duarte", le gritaron, mientras la edil a prisa se dirigió al edificio de la presidencia municipal.

Óscar Castrejón le manifestó siguiédola "respetuosamente le pedimos que nos escuche. Cada lámpara que ustedes quieren adquirir nos costaría por pieza alrededor de 15 mil pesos, no es proporcionado el costo", señaló.