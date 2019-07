Indigna a beneficiarios politización del CAM

Chihuahua.- Familiares de niños en situación de discapacidad condenaron la politización de la construcción del Centro de Atención Múltiple en la colonia Santo Niño.

Así lo expresaron al acudir este lunes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar una queja en contra de la autoridad que resulte responsable por impedir la edificación del nuevo centro en la calle Eligio Muñoz y casi 27.

En ese lugar hay unas canchas deportivas y los vecinos presentaron un amparo contra el Estado por comenzar a construir ahí el CAM.

Sin embargo la presencia de diputados y actores políticos en el tema es lo que ha generado mayor enojo a los futuros beneficiarios del centro: padres de familia con menores discapacitados.

Actualmente el CAM al que acuden esta en la colonia Popular, con unas instalaciones pequeñas y con muchas necesidades, expresaron los padres.

Ante ello hace mas de un año, el entonces secretario de Educación, Pablo Cuarón, promete nuevas instalaciones y habían quedado en hacerlo en el espacio donde estaba un jardín de niños sin uso en Santo Niño, pero no se concretó.

Después se les prometió en colocarlo cerca al C4, en lo que hoy está un bachilleres.

Vimos actitud dilatoria y de bajar la presión. No queremos que se politice. Aquí hay una situación real, no es de partidos políticos, añadió Hilario, uno de los afectados.