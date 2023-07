Indigna asesinato de estudiante de UTCH

/ Sus compañeros de escuela colocaron un altar en su memoria. En recuadro, Ariadna Yoaly / Su departamento está ubicado en la colonia Linss

Chihuahua.- El rector de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), Kamel Athie Flores, sostuvo que la comunidad universitaria está consternada y sumamente triste por el homicidio de la alumna ejemplar Ariadna Yoani Arzate Ruiz, localizada sin vida el pasado domingo al interior de su departamento.

“Confiamos en que habrá una investigación que dé con él o los responsables, y aclare los hechos”, dijo el rector de la UTCH. De la joven estudiante que cursaba el cuarto semestre de la Licenciatura en Desarrollo de Negocios, comentó que todos sus maestros tuvieron hacia ella la solidaridad y el reconocimiento como estudiante ejemplar.

En dicho plantel educativo pusieron además un pequeño altar con veladoras y fotografías de sus grupos de música favoritos, personas de películas y otros de anime, junto a un moño blanco de una dimensión considerable.

Imagínate el esfuerzo y la dedicación que tenía; ella trabajaba para pagarse sus estudios, realizaba sus jornadas laborales y luego iba a la escuela. Es una gran pérdida”, expresó Kamel Athie.

A través de la red social de Facebook, amigos de Ariadna Yoali Arzate Ruiz, de 21 años de edad, y quien era estudiante de la UTCH (Universidad Tecnológica de Chihuahua), lamentaron la muerte de la joven, quien de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, fue asesinada con un arma blanca.

“Una noticia que nos lleno hoy a todos de impotencia. Me arrebataron a mi mejor amiga; una niña que a pesar de todo lo que le tocó vivir jamás lleno su corazón de odio. Para los que la conocen saben de lo que hablo y para los que no créanme que era una personita increíble, siempre tan dedicada en ella, estudiosa, trabajadora, como amiga era maravillosa, bien dicen que los amigos se convierten en hermanos y era la mejor”, escribió uno que se autodenominó como su mejor amigo.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la joven fue encontrada sin vida y con huellas de abuso sexual, al interior de su departamento ubicado en la colonia Linss el pasado 09 de julio.

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, siendo los olores fétidos que emanaban en las calles Ernesto Talavera y Allende lo que alertó a los vecinos, por lo que fueron ellos quienes llamaron a los números de emergencia.

“Nos llenaste de tanto orgullo al ver todo lo que estabas logrando tu solita; siempre me sentí tan feliz por ti, porque después de tantos años eras libre, eras feliz logrando todo lo que tú siempre anhelaste; estudiando lo que tú querías, trabajando y todos los días luchando por ese sueño, viajando a diferentes lugares del país, yendo a conciertos que tú anhelabas conocer logrados, gracias a ti a tu esfuerzo”, puso en la plataforma su mejor amigo.

De igual manera, él escribió que a Ariadna le faltaba mucho por recorrer y que tenía muchos sueños por cumplir.

“Nos faltó ese futuro donde nuestros hijos te dijeran "tía hippie". Fueron tantos años de amistad que aún así pareciera que fue hace unos días que te conocí, recuerdo que cuando te conocí te bautice como la "hippie", jajaj amabas tanto que te dijéramos así que incluso tu misma decías "para los panas soy la hippie”.

“No dejo de ver nuestras fotos, vivimos tantas cosas juntos, que hoy se convierten en recuerdos, siempre estuve tan agradecido contigo, me enseñaste lo que significa ser un amigo, siempre fuiste la hippie de nuestro corazón y ese lugarcito jamás te lo quitará nadie”.

Otra de sus amigas escribió que le partía mucho esa situación ya que no se lo merecía ya que era una niña increíble, estudiosa y trabajadora. “No quería poner nada al respecto aún, en respeto a tu luto pero decidí no callarme porque mereces que se haga justicia en tu nombre, necesitamos hacer ruido para que tú homicida no quede impune como en la mayoría de los casos exijamos justicia porque hoy nos quitaron a una más de nosotras y no sé hasta cuándo vamos a tener que seguir con miedo de salir a las calles o simplemente de estar en casa, o como en los comentarios de la noticia donde la culpaban a ella solo por tener 21 años y vivir sola, me da impotencia porque nadie sabe todo lo que te toco vivir y aún así se sienten con el derecho de juzgar”.

Tras este hecho, también convocaron a una manifestación pacífica en honor a la víctima frente a Palacio de Gobierno en punto de las 6:00 de la tarde. “No solo seamos solidarias el 8M se trata de serlo todo el año marcharemos por una amiga a la que le arrebataron la vida cuando no se lo merecía los esperamos a quienes se puedan unir a la marcha este jueves a las 6 PM compartan para que más personas estén enteradas. Los esperamos llevar una vela y algo negro o morado”, dice la invitación.