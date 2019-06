Ingerir bebidas alcohólicas en lugar público, una falta administrativa común

Chihuahua.- Ingerir bebidas embriagantes en lugares públicos es una conducta común y constituye una de las más recurrentes que suelen cometerse principalmente durante los fines de semana generando en muchas de las ocasiones más faltas o delitos como riñas, violencia familiar o lesiones, aclaró la autoridad, informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Lo anterior al dar a conocer las faltas administrativas que se castigan dentro del territorio municipal y a fin de no ser detenidos o multados, además se exhorta a los chihuahuenses a evitar realizarlas y coadyuvar con la autoridad, denunciando al 911 a quienes las cometan, pues afectan el patrimonio o la integridad de todos.

Asimismo invitó a que los ciudadanos tomen conciencia y actúen con responsabilidad ante este exhorto y tomen las debidas precauciones para no consumir sustancias alcohólicas fuera de los lugares permitidos, ni conducir en estado de ebriedad, mejor es designar un conductor o el servicio de transporte.

Según el artículo 7 del Bando de Policía y Gobierno, en sus fracciones XX y XXI, se consideran faltas o infracciones contra el orden y la seguridad general las siguientes:

Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados para ese fin.

Consumir estupefacientes, psicotrópicos o inhalar substancias tóxicas en lugares públicos, sin perjuicio de lo previsto en otros ordenamientos.

Otras faltas comunes son provocar escándalos, molestias y riñas en la vía pública; agredir física o verbalmente a los agentes de la ley; arrojar basura, escombro o animales muertos en la vía pública; y desperdiciar deliberadamente agua dentro o fuera de la vivienda.

Según se trate del caso, el arresto contempla desde 19 a 36 horas cárcel, o bien multa económica de 16 a 50 Unidades de Medida Actualizada, UMA, equivalentes al año en curso.