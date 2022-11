Inicia audiencia de vinculación o no a proceso de Francisco G.A.

Chihuahua, Chih.- Pasadas las once de la mañana inició la audiencia de vinculación o no a proceso, dentro de la causa penal 3776/2022, en contra del ex fiscal de Derechos Humanos Francisco G. A.

La Juez de Control, Hortensia García, es quien encabeza la diligencia, donde al iniciar el procedimiento jurídico se leyó un oficio por parte de la defensa presentado a las 09:10 horas en donde se pide se les entregue información respecto a la carpeta de investigación y a la secretaría de la Función Pública otra información.

La Juez resolvió que los tiempos Constitucionales son fatales por lo que pidió a la FGE que en la medida de lo posible pudiera hacer llegar información, pero negó suspender la diligencia

La defensa del ex fiscal, encabezada por Iker Xavier Ibarreche pidió un receso de cuatro horas para también mandar citar un testigo identificado como Javier Flores Romero.

El acusado, el ex fiscal Francisco G. A., también pidió a la juez se le conceda un receso.

“No me deje señora juez sin mi derecho de defensa”, dijo.