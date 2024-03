Inicia hoy veda electoral y arrancan las campañas

Chihuahua, Chih.- El presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que a partir de hoy, viernes 1 de marzo, no habrá publicidad del Ayuntamiento debido al inicio del Proceso Electoral 2024.

Afirmó que únicamente se darán a conocer resultados de programas establecidos, productivos, de apoyo, educativos, culturales, deportivos, así como convocatorias, licitaciones, dictámenes, modificaciones de reglamento, entre otras.

También, se podrá dar a conocer avisos de seguridad en casos de emergencias, así como recomendaciones para diferentes situaciones de temporada.

Esto, será hasta después del 2 de julio en que se realicen los comicios de este año.

En este mismo tema, Arturo García Portillo presentó ayer su renuncia al cargo como jefe de Gabinete de la administración municipal 2021-2024 de Chihuahua para unirse a las campañas electorales de este año.

En su lugar, queda como encargada de los asuntos en trámite, la jefa de Despacho de la Presidencia, Ana Lucía Herrera Navarro.

De acuerdo con un comunicado del Ayuntamiento, la salida obedece a asuntos de carácter personal y profesional.

“El Gobierno Municipal, agradece el tiempo de servicio brindado al Municipio de Chihuahua, resaltando que su estancia fue de gran apoyo y extraordinario trabajo para cumplir con los objetivos de este gobierno.

De igual manera desea todo el éxito para su nueva encomienda, sabiendo que desde donde se desarrolle, cumplirá de manera integral y exitosa su labor”, explica en dicho comunicado.

Pérez Cuéllar reduce actividades

Con el inicio de la veda electoral a partir de este día el alcalde Cruz Pérez reducirá sus actividades públicas, tales como entrega de obras y apoyos, en el caso de la rueda de prensa semanal sí se seguirá realizando pero no se transmitirá en vivo, afirmó ayer.

Dijo que seguirá asistiendo a eventos a los que sea invitado y podrá responder las preguntas de la prensa.

“Vamos a seguir con la semanera pero muy restringidos, estamos estudiando bien (los temas que se pueden hablar) que son de seguridad y responder preguntas sí se permite, pero lo que no vamos a poder hacer por ejemplo es transmitir los videos en los que anunciamos las obras, esos ya no los podremos pasar, seguramente la semanera no la vamos a transmitir en vivo”, manifestó.

Agregó que tampoco podrá opinar ni difundir el trabajo de la administración municipal en sus redes sociales.

“Por eso hicimos todo lo posible por difundir en enero y febrero, le metimos todas las ganas, los periódicos todo lo que ustedes vieron porque ya a partir del 1 de marzo, los tres de niveles de Gobierno estamos en veda, el trabajo tiene que seguir, pero no estarlo presumiendo”, manifestó. Agregó que en los preparativos para el registro de su relección invitó al secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, como su suplente.