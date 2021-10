Inicia Jornada para la detección de cáncer

Tomada de Internet

La presidenta del Congreso del Estado, Georgina Bujanda invitó a todas las mujeres a que asistan el próximo lunes 11 de octubre a la "Jornada de detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino" que tendrá lugar en las inmediaciones de la Plaza de Armas, de las 08:00 a las 15:00 horas.

Para ello, se instalarán dos unidades móviles, en la primera, se realizarán mastografías, se atenderá a mujeres mayores de 40 años de edad y será colocada frente al Congreso del Estado; y en la de Papanicolaou, se brindará el servicio a a mujeres de 25 a 64 años de edad. Esta será ubicada en la calle Segunda y Aldama, afuera del estacionamiento del Congreso.

La diputada Georgina Bujanda, agradeció el apoyo del área de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y a las doctoras Gisela Castillo Loera, directora de la jurisdicción sanitaria 1 así como a la Dra. Analy Prieto, coordinadora de salud reproductiva, a través de quienes se logró gestionar el servicio.

A las mujeres que acudan a realizarse la mastografía se recomienda: no estar embarazada o tener sospecha de embarazo, asistir con aseo normal de la región axilar y mamaria y evitar el uso de desodorante, talco en polvo, crema o loción debajo de los brazos o en las mamas el día del examen.

En el caso del examen de Papanicolau, los requisitos son: no estar en periodo menstrual; no haber tenido relaciones sexuales con 48 horas de anticipación; no haberse realizado duchas vaginales con 48 horas de anticipación y no haberse aplicado ningún tratamiento médico vaginal (óvulos o cremas) en las últimas 48 horas.

El servicio se brindará en el orden en que las mujeres vayan llegando.