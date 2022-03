Inicia la Cuaresma... con restricciones

Gabriel Ávila/ El Diario / El Arzobispo Constancio Miranda Weckmann fue el encargado de la imposición de la ceniza con la debida sana distancia Gabriel Ávila/ El Diario / Los fieles que no pudieron entrar a Catedral recibieron también la imposición de la ceniza

Chihuahua, Chih.- La imposición de ceniza, ritual católico con el que se da inicio a la cuaresma, se llevó a cabo el día de ayer en distintas misas en las parroquias alrededor de la ciudad. La más concurrida fue la que ofició el arzobispo Constancio Miranda Weckmann, quien en punto de las doce en Catedral dirigió su mensaje a los creyentes y anunció que de nueva cuenta la imposición se realizaría con sana distancia atendiendo a las medidas restrictivas de la pandemia.

El aforo permitido en los templos es actualmente del 50 porciento, sin embargo con el fin de permitir una mejor distribución en las bancas se permitió la entrada a menor número de personas, mientras que se colocó una bocina al exterior de la Catedral Metropolitana donde los fieles pudieron escuchar el mensaje del arzobispo y recibir también la imposición de la ceniza, esto sin contacto directo, pues como explicó el vicario Alfredo Gómez, la ceniza sólo se esparcía en la frente de los asistentes.

“Jesucristo es la gracia más grande y más sublime de la cuaresma. Él mismo es quien se presenta ante nosotros con la sencillez humilde del evangelio. San Mateo nos dice que cuando ayunemos no pongamos cara triste, que cuando oremos no es para que nos estén viendo, que cuando ayudemos a los demás no esperemos que nos vean, porque entonces no nos recompensará Dios. Ya estaremos recompensados con las alabanzas del mundo. Que no pregonemos a todos los vientos y lo hagamos en secreto. Así el señor nos lo tomará en cuenta, él crítica a quienes dan espectáculo cuando realizan buenas acciones y cuando rezan y ayunan. Es difícil tal vez hacer el bien sin mirarse a sí mismo, sin embargo ese es el secreto que abre la presencia de Dios, que abre la puerta para que Jesús nos beneficie. Jesús afirma que las buenas obras, que la oración y el ayuno no tienen valor si buscamos el aprecio de los demás, más que el aprecio de Dios”, fue el mensaje del arzobispo.

“Hagamos el propósito hermanos este miércoles de ceniza, con el que comenzamos el tiempo de la cuaresma, de acercarnos más al señor, por eso es la cuaresma. Es muy saludable que cada año se nos toque la consciencia, se nos diga y nos recuerde que hay que volver, aunque es todos los días del año, a veces se nos olvida, por eso la cuaresma es saludable que nos diga hay que volvernos a Dios”, abundó.

Cabe destacar que el día de ayer se realizaron misas por varias horas con el fin de que los fieles católicos pudieran ser parte de esta imposición.