Inicia último mes para canje de placas

El Diario

Chihuahua, Chih.- Las personas que aún no han realizado el canje de placas tienen aún agosto para efectuar el trámite. En la actualidad, según datos del viernes, falta poco menos de 100 mil de un total de 920 mil. A pesar de que originalmente se informó que habría multas por no hacer el canje, la semana pasada el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, expuso que esto sería una medida no adecuada para incentivar a que se realice el canje.

La Secretaría de Hacienda expuso recientemente que los módulos para el canje de placas siguen abiertos en el mismo horario para facilitar el servicio a los contribuyentes. Hasta el viernes 29 de julio suman un total de 821 mil 664 trámites de canje de placas.

Ciudad Juárez reporta 316 mil 570 trámites, mientras que en el municipio de Chihuahua 232 mil 471 personas han realizado su canje de placas.

La Secretaría de Hacienda recuerda a la población que sólo queda el mes de agosto para realizar su trámite de canje de placas, para evitar largas filas en los módulos de recaudación de rentas, se puede realizar el pago correspondiente en lugares alternos y sólo acudir con su documentación oficial a los megacentros para realizar su canje de placas.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 pm, mientras que los días sábados se tiene un horario de 9:00 am a 2:00 pm.