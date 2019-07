Inician tandeos en colonias que no tenían desabasto

Chihuahua.- Los tandeos iniciaron en colonias que habían tenido hasta por 20 años servicio de agua potable continuo la mayoría del día, como lo es el caso de la colonia Lealtad II, donde desde hace alrededor de dos meses les han dejado el servicio por sólo algunas horas, a pesar de que en la colonia hay una instalación de almacenaje de agua potable.

“Hace dos meses que empezaron a cortar el agua, llega por las mañanas, a las ocho se acaba y ya estuvo. Con la pila esa que está en el cerro pues nunca se acababa, pero vinieron a limpiarla y ya después empezó a faltar”, comentó uno de los vecinos. Añadieron que la mayoría de los vecinos no cuenta con un tinaco o depósito particular de agua, debido a que no habían tenido dicha problemática.

“Pues ahora vamos a tener que hacer el gasto porque nos mal acostumbraron, es que como aquí nunca había faltado, pues no era necesario”, detalló.

Otra de las denuncias que realizaron los inconformes es que hasta el momento no saben los horarios en los que llega el agua, debido a que en ocasiones hay en la mañana y otras en la tarde.

“No sabemos cuando va a llegar, si supiera uno que día va a venir en la tarde y cuando en la mañana pues sería más fácil”, comentó.

Según información de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, alrededor del 75 porciento de la ciudad recibe tandeos de agua, alrededor de 50 colonias reciben el servicio en pipas, ya que no cuentan con red de agua potable.

No obstante, según consta en archivos periodísticos, los tandeos son una maniobra que realiza la JMAS con el fin de que el servicio llegue a todas las colonias.