Insiste IP que no es momento para duplicar el aguinaldo

El duplicar el aguinaldo pondría en peligro a alrededor de 126 mil micro y pequeñas empresas que operan en el estado al no tener la capacidad financiera ni operativa para absorber los costos laborales que implica, sostuvieron dirigentes empresariales.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Federico Baeza Mares, consideró que la reforma para que el aguinaldo pase de 15 a 30 días de salario, se trata de un tema electorero que de aprobarse sacaría de la formalidad a un gran número de empresarios.

Indicó que hay empresas que definitivamente no pueden pagar un mes de aguinaldo y de ser por ley, desincentivaría la formalidad y se perderían espacios ganados en la economía formal.

Apuntó que hay empresas que ya pagan un mes de aguinaldo, pero que sea de general, sería un grave error, advirtió.

Por su parte, el presidente de Coparmex, Salvador Carrejo Orozco, señaló que no es el momento para analizar y con la posibilidad de ser aprobadas, más reformas en materia laboral.

Indicó que ya se han aprobado varias reformas laborales por lo que las empresas deben asimilarlas, para luego pensar en más.

Insistió en que es importante que también existan reformas o política pública que incentive la productividad y crecimiento de las empresas para seguir creando y distribuyendo riqueza.

“El planteamiento del sector productivo es que no es el momento, no como en el caso de las vacaciones que sí hubo una propuesta de que fuera de manera gradual, como finalmente sucedió, no en el esquema propuesto, pero similar”, dijo.

Aclaró que se está a favor de mejorar las condiciones de los trabajadores, sin embargo, dijo, no se debe poner en riesgo la planta productiva del país, que es la generadora de riqueza, pues con la frecuencia con las que se están planteando las reformas, sin iniciativas que fomenten el crecimiento y la productividad de las empresas, no es sostenible, sobre todo para las micro y pequeñas empresas.

A noviembre de 2023, ), de acuerdo con la actualización del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) que realiza el Inegi, en el estado operaban 129 mil 018 unidades económicas, de las cuales cerca del 98% se trata de micro y pequeñas empresas.

Durante la semana, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó una reforma para duplicar el pago del aguinaldo de 15 a 30 días de salario.

