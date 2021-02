Insisten en gasolinera a 16 metros de viviendas

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Vecinos de la colonia Infonavit Nacional denunciaron ayer que el Grupo Carvel insiste en hacer una gasolinera a sólo 16 metros de distancia de las viviendas del sector, en un terreno que suponen es extensión del Parque del Platanito.

Mientras, el municipio mantiene la suspensión de la obra, y el particular interesado en la construcción de la gasolinera, de nombre Carlos Velázquez, ha conseguido los permisos bajo el amparo de la reglamentación federal, modificada en 2016.

Dentro de los cientos de opositores a la gasolinera, se encuentra el señor Pedro González Montenegro, cuya vivienda se encuentra a escasos 16 metros de la fosa en la cual se colocó un tanque con capacidad de albergar miles de litros de combustible.

El señor González Montenegro considera que su integridad y a la de su familia están en riesgo debido a dicha situación. Mencionó que de acuerdo al reglamento municipal, este tipo de establecimientos deben estar a por lo menos 300 metros de centros escolares; sin embargo, dijo, a una distancia mucho menor se encuentran una primaria y un kínder.

“Del tanque a mi casa tendría que haber una distancia de 30 metros, mínimo, según la ley que ampara a la integridad física de los habitantes. ¿Cómo es posible que si no está dando ni las medidas, dicen que están dentro de la ley? Están al margen de la ley, violaron los sellos (de clausura de municipio) y cando no los violaban, quitaban la malla y se metían por ahí”, dijo.

Los vecinos refieren que el 30 de junio del año pasado, el Cabildo en acuerdo con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, quedaron en suspender la construcción de la obra, incluso mencionaron que la propia alcaldesa, Maru Campos, les aseguró que no permitirían la gasolinera en dicho punto; sin embargo, el particular ha ignorado las órdenes de las autoridades municipales.

“Estamos viendo todavía que los dueños se están pasando a las autoridades por donde ellos quieren, yo sé que el dinero hace milagros, pero la seguridad de nuestras familias es primero”.

También los vecinos Guadalupe Lozoya, Haarón Luna y José Luis Quiroz insistieron en que los particulares compraron un terreno irregular y señalaron que debe asumir los problemas que eso le acarrea, porque se encuentran firmes en impedir la construcción del negocio.

Las manifestaciones de oposición a la obra comenzaron en febrero del año pasado de manera aislada; se intensificaron en abril cuando los vecinos formaron un frente opositor. En junio se suspendieron de manera provisional los trabajos y se colocaron sellos de clausura, y en diciembre y sin autorización, la empresa decidió continuar con los trabajos de la fosa y la colocación del depósito.

La norma federal por encima del reglamento municipal

De acuerdo a Gabriel Valdés, director de Desarrollo Urbano y Ecología municipal, comentó que en 2002 el Infonavit vendió el terreno a un particular y hasta el momento ha tenido cuatro dueños; sin embargo, los colonos argumentan que la venta de dicho terreno nació por una situación irregular, ya que nunca debió ser vendido, ya que forma parte del parque y se fraccionó para permitir el paso de los vehículos, sobre todo de los camiones que bajaban de la calle Culhuacán.

Valdés confirmó que se otorgó la licencia de construcción y el permiso de uso de suelo para la gasolinera, puesto que el particular ha cumplido con todos los requisitos de las autorizaciones federales que se flexibilizaron en 2016, en específico la Norma Oficial Mexicana 05, que si bien se contraponen al reglamento del municipio de 2013, es en la que se ampara el particular para sus fines, hay un desface en la normatividad local respecto de la federal.

Indicó que en varias ocasiones han propuesto al particular otros puntos para instalar su negocio, pero hasta el momento no han podido generar un acuerdo

“Pues no es violatorio porque hay una norma superior, según lo que me dice a mí la secretaría, debo de aplicar la Norma Oficial Mexicana. No te puedo decir con esas palabras, si lo violenta o no , el análisis que hace la Secretaría del Ayuntamiento y la resolución, dice que yo debo de aplicar la norma federal, que no coincide con las normas locales”, dijo el funcionario cuando se le preguntó si esta obra viola el reglamento local.

Pese a esto, Valdés fue claro en que el particular se encuentra en rebeldía frente a la autoridad municipal, quien suspendió la realización de todo trabajo mientras no se logre un acuerdo que beneficie a todas las partes, y al respecto dijo:

“Es una rebeldía del particular en este caso, habiéndole notificado correctamente ‘oiga, usted está clausurado por estas razones, hay una debida y correcta fundamentación para yo suspender los trabajos, tan es así que ellos mismos presentan documentación y solicitan que yo les levante el estado de clausura, ellos violentaron los sellos y mientras hagan actividades en un predio que tiene sellos de clausura, independientemente de que quiten o no los sellos, mientras haya actividades están violentando un mandato de la autoridad”. Agregó que siguen atendiendo las inquietudes de los vecinos y al mismo tiempo buscando terrenos que satisfagan los intereses del particular, quien es merecedor de multas por la actividad que realiza al interior de lo que alguna vez fue un área verde propiedad de la colonia Infonavit Nacional.

Los vecinos inconformes pidieron que se le preguntara al funcionario municipal si él viviría a unos cuantos metros de un tanque de combustible y la respuesta fue que sí, siempre y cuando el particular constructor demostrara cumplir todas las disposiciones de seguridad.