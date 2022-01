Insisten maquilas en adquirir antiviral

El repunte de contagios y defunciones de Covid-19 es preocupante y el sector manufacturero mantiene el interés de adquirir el biológico para apoyar la inmunización de sus colaboradores, pero el gobierno sigue siendo el único que las puede adquirir, distribuir y aplicar.

Lo anterior lo señaló ayer el presidente de Índex-Chihuahua, Román Rivas Hong, y añadió que el sector continuará con la estricta aplicación de protocolos de cuidado en planta y en servicio de transporte que facilitan al personal, el cual debe operar al 70 por ciento de su capacidad.

Agregó que conforme se vaya desarrollando la aplicación del refuerzo para adultos mayores, en caso de que se tenga personal de 60 y más en las plantas, se les apoyará a que reciban esa dosis.

Señaló que en caso dado se le podría proporcionar transporte al personal para que acuda a los diversos puntos de vacunación y si sale otra oportunidad o vía para suministrar el refuerzo a los empleados, también se va a evaluar.

Dijo que también hay posibilidad de que los departamentos de Recursos Humanos puedan llegar a un acuerdo o coordinación con el personal a fin de facilitar horarios para que puedan acudir a la vacuna, si ese fuera el caso.

“Se apoyará absolutamente en todo, como se hizo ya desde la primera fase”, recalcó el presidente Román Rivas.

El titular de Índex-Chihuahua dijo que no se han olvidado de la iniciativa de que el gobierno le permita al sector privado la adquisición de vacunas y su aplicación, y de hecho se vio que los contratos del laboratorio Pfizer concluyeron el 31 de diciembre y preguntaron de nuevo al gobierno si permitirán o no derechos para adquirir el biológico, pero no hay respuesta.

Al momento, no se sabe si el gobierno tendrá aún el contrato de exclusividad o se empezaría a liberar.

Recalcó que como sector tienen interés en adquirir la vacuna, ya que eso ayudaría mucho a todas las empresas.

En cuanto a las restricciones anunciadas por el gobierno estatal a diversas actividades a raíz del repunte de contagios de Covid-19, dijo que como sector no tienen ningún problema o afectación por lo menos en aforos, ya que la gran mayoría de las empresas están certificadas en los protocolos y se les permite operar al cien por ciento.

Agregó que con todo lo que sucede ahora con la logística mundial se tiene que seguir trabajando con el cien por ciento de aforo.

Pero afortunadamente, con el semáforo en naranja se permite la operación al cien por ciento siempre y cuando la empresa esté certificada, por lo que si faltará alguna es ahora la oportunidad de hacerlo.

En cuanto al transporte que se facilita al personal para ir a la planta y regresar a sus hogares, se permite hasta un 70 por ciento de aforo en los camiones y no puede ir personal de pie.

Agregó que el sector manufacturero ya venía trabajando con ese sistema antes de las actuales restricciones, por lo que no es de interés de que se tenga contagios entre los trabajadores.

Hasta los mismos concesionarios dejaron claro ante la misma autoridad de que la industria manufacturera ya operaba el servicio de transporte con aforos restringidos desde hace muchos meses atrás, indicó.

Finalmente, dijo que las empresas socias de Índex-Chihuahua, seguirán haciendo todo lo posible para cumplir con los protocolos sanitarios para proteger a sus colaboradores, incluida la aplicación de pruebas rápidas, de antígeno y en su caso de PCR, cuando se vea necesario y lo determine el Departamento de Recursos Humanos.