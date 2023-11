Insólito: Aplican multas privadas en el D1 y colocan inmovilizadores

Chihuahua.- Una nueva gran estafa fue denunciada por clientes de la plaza comercial Distrito Uno, debido a que guardias de seguridad hacen su agosto ya que cobran más de 3 mil pesos por infraccionar a los visitantes, sin el debido permiso.

Una de estas estafas fue denunciada la madrugada de este lunes, cuando un visitante acudió a uno de estos antros, que no son tan baratos y después de permanecer dos horas en el lugar, al salir se topó que tenía que hacer otro desembolso.

Es decir que, al intentar salir del lugar, observó que su vehículo tenía colocado un inmovilizador en uno de los neumáticos, y en cuanto se percató de lo anterior le cayeron dos de los guardias mal fajados, quienes de inmediato le cobraban “La Multa”.

Se trata de un cobro por 3 mil 460.87 pesos, en la “papeleta” dice lo siguiente: All Loft, multa de estacionamiento en lugar no permitido, valor de una cuota de estacionamiento, Para retirar el inmovilizador, acudir a recepción de All Loft con su comprobante de pago realizado en la cuenta Banamex 8171984496/ a nombre de servicios integrales de administración de inmuebles D1 S.A. de C.V., en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 5:30 pm.

Este cobro dice el papel tipo volante en copia, señala que es en base del reglamento del condominio y administración All Loft, titulo III, capítulo I, de los bienes de propiedad privada residenciales, art. 42, punto 8 y 11.

Tomada de La Opción