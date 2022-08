Instalarán GPS en los urbanos

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- En cuestión de dos meses la totalidad de los camiones urbanos que trabajan en las rutas de la ciudad portarán el localizador satelital para que sean incluidos en el monitoreo en tiempo real de todas las unidades, según comentó el titular de la Subsecretaría de Transporte, Ricardo Tuda. Durante dos años de la pasada administración a los concesionarios se les cobró por este servicio pero no se puso en práctica.

La pasada administración estatal impuso desde el 2020 un cargo a los concesionarios de camiones para financiar la utilización de sistemas GPS, sin embargo esto no fue desarrollado, pero el cobro si se aplicó por dos mil 593 pesos por año.

Según la reforma a la Ley de Transporte aplicada en el 2020, en su artículo 52, establece que las unidades de transporte deben contar con un sistema de localización satelital, el cual era manejado por la dependencia, sin embargo no se ha utilizado hasta ahora. El recurso si ingresó para gastos de la dependencia pero el GPS en las unidades no fue instalado. Tuda mencionó que una parte de los camiones ya tienen el GPS instalado, mientras que en dos meses se podrá colocar en la totalidad de los 530 camiones que dan servicio en las rutas que recorren la ciudad. Enfatizó que será reactivado el monitoreo de los camiones con la ruta troncal, pero el objetivo es que para octubre todas las unidades estén siendo rastreadas.

Agregó que las autoridades podrían contar con la información en tiempo real de la posición de la unidad, el momento de su encendido o apagado, la velocidad con la que se desplazan, sus recorridos (vueltas), paradas realizadas y cumplimiento de horarios, entre otras acciones.

Sobre desarrollar una aplicación mediante la cual los usuarios puedan seguir las unidades y así saber cuándo podrán abordarlas, dijo que ese proyecto estaría desarrollándose en los primeros meses del 2023.

En lo que respecta a Ciudad Juárez, no hay avances en este sentido, ya que las unidades de la troncal no tienen este sistema, además de que la pasada administración no dejó un centro de monitoreo, por lo que se empezará a desarrollarlo este año.