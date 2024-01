Intensifican búsqueda en redes de Luis Alejandro

Tomada de redes sociales

Chihuahua, Chih.- En redes sociales, uno de los padres de Luis Alejandro Delgado Zárate, intensificó la búsqueda del joven de 19 años que tiene desaparecido desde el 29 de diciembre.

“Les pido que cada uno de los que pongan like en esta publicación pida a Dios por Luis Alejandro Delgado Zárate es Mi Hijo el cual hace 4 días me fue arrebatado y no sabemos nada del el. Les suplico en el corazón que compartan esta publicación para que seamos los miles orando por su regreso. Si lo ven o saben de él no duden en marcar a las autoridades locales (extraviado en Chihuahua México)”, es la publicación que más han compartido en una página denominada “porque amo a dios con todo mi corazón y deseo que todos lo amen”.

Las publicaciones con la fotografía del joven superan las 500 likes y 2 mil 300 compartidas, pidiendo orar porque aparezca sano y salvo.

Luis Alejandro Delgado Zárate tiene 19 años y fue visto por última vez el 29 de diciembre, en un fraccionamiento de la vialidad Los Nogales, quedando en el sitio la camioneta BMW que manejaba.