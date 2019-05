Intenta quemar ramas en un terreno y casi termina en tragedia

Chihuahua.- Un trabajador que realizaba limpieza en una construcción en obra negra dentro de un terreno baldío con numeral 4407 la calle 37a de la colonia San Rafael, le prendió fuego a la hierba que cortó pero ocasionó un incendio que se salió de control.



El viento fue un factor determinante para que las llamas tomaran fuerza y se extendieran hasta la pared de una vivienda contigua, esto generó que los vecinos salieran de sus casas para tratar de auxiliar al empleado que hacía la limpieza.



Otras personas llamaron al 911 para reportar el incendio y fue así como acudieron los elementos en dos unidades para evitar que el fuego pasara a otra casa.



En cuestión de minutos el fuego fue controlado por los bomberos, luego revisaron cada parte del terreno.





Los vecinos manifestaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar, debido a qué hay varios terrenos con hierba y basura que no son limpiados, y no falta quien arroje un cigarro o cerillos en encendidos.