Intentaron robar caja fuerte pero no pudieron sacarla

Chihuahua.- Un robo se registró durante la madrugada en un centro de acopio ubicado en la colonia San Felipe, el cual ladrones no pudieron sacar una caja fuerte.



Fue en la calle general Retana con el numeral 802, donde ladrones ingresaron a un centro de acopio y lograron sustraer tres computadoras, y dejaron daños en una caja fuerte que no pudieron sustraer.



Asimismo para tratar de no ser localizados cortaron los cables de las cámaras de circuito cerrado que se encuentran en el lugar, sin embargo pudieron ser captados por las mismas cámaras.



Elementos de la policía ministerial arribaron al lugar a fin de tomar datos para dar con los responsables de este robo.