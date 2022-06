Intentó hacer trámite en Recaudación con licencia falsa y lo arrestan

Chihuahua.- Oficiales de la Policía Vial perteneciente a la Subsecretaría de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), detuvieron a un sujeto del sexo masculino que pretendía realizar un trámite administrativo en la oficina de Recaudación de Rentas con una licencia de conducir del estado de Chihuahua apócrifa.

El personal de la oficina de Recaudación de Rentas solicitó el apoyo de la Subsecretaría de Movilidad ya que al tratar de verificar la información de la licencia de conducir, no arrojaba registro en la base de datos.

Al verificar el documento, resultó tener inconsistencias en el plástico de elaboración, no coincidieron los colores de impresión ni el tamaño de la letra, el folio no tenía el relieve al tacto como en las originales y se verificó con la luz ultravioleta y no aparecía la información que se revela con ella.

De igual manera, se comprobó el código QR de la licencia el cual dirige a una página web en la que se encuentran los datos de la licencia apócrifa, pero dicha página web no pertenece a Gobierno del Estado, por lo que de igual manera se notificó a la Unidad de Policía Cibernética de la SSPE para llevar a cabo la investigación correspondiente.

El detenido, de nombre Fernando R. M. de 25 años de edad fue trasladado por los oficiales de Policía Vial ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) zona centro para realizar la puesta a disposición correspondiente.