Interpone denuncia por cobros 'abusivos' del agua

Chihuahua.- Por presuntos cobros abusivos por el servicio de la agua potable por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), el representante legal de la Casa Albergue Fraternidad A. C., Joel Paniagua Soto, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo anterior a razón de que no se tiene el suministro en la colonia donde se ubica el albergue, Vistas Cerro Grande, ya que sólo se tiene autorizado tener el líquido por unas horas a la semana, además que la JMAS realiza cobros abusivos por un servicio que no presta, comentó Paniagua Soto.

Asimismo dijo que en la denuncia entregada ayer ante la FGE recalca que hubo un acuerdo en el mes de febrero, donde se enviarían tres pipas de agua potable por semana para fines medicinales, sin embargo este no se ha cumplido.

El representante del albergue mencionó que a pesar de haber pagado un recibo de la JMAS en el mes siguiente se lo están cobrando, por lo que manifestó como un abuso de la dependencia estatal, incluso afirma que pagaría el servicio, siempre y cuando hubiera agua.