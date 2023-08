Interpone recurso estudiante de primaria

Chihuahua, Chih.- El abogado Gabriel Vidaña informó que ya se encuentra interpuesto un amparo en contra de la distribución de los nuevos libros de texto por parte de una estudiante menor de edad, en este caso su hija, a quien él representa. Vidaña señaló que la iniciativa para interponer este recurso surge de la revisión de los libros de texto en los cuales se han destacado omisiones como el estudio de matemáticas en algunos grados. Enfatizó que con este recurso legal se espera que las autoridades federales establezcan mesas de análisis con especialistas para la revisión profunda del contenido y lograr consenso del principal material educativo en la educación básica.

“No somos ajenos a la información que se ha dado en medios. Nos enteramos de la problemática que se está dando y como el Frente Nacional de Padres de Familia presentó también un amparo, buscando que no se distribuyan los textos hasta en tanto no haya un panel de especialistas, docentes, maestros universitarios, pedagogos, que hagan una revisión del contenido para saber si es realmente idóneo y adecuado para la formación académica para los diferentes grados y para los niños”, expresó Vidaña.

Enfatizó que más allá de los temas políticos en revisiones particulares notaron que sí existen ciertas omisiones. Explicó que el amparo fue redactado entre varios profesionales del Derecho con el fin de sumarse a las manifestaciones que han surgido de autoridades estatales en Chihuahua.

“Vimos que autoridades como la señora gobernadora y el alcalde también se manifestaron alarmados ante el contenido de los textos. Creemos que no podemos dejarle todo a la gobernadora y al presidente municipal, cada padre y madre si tiene la inquietud debe presentar sus propias acciones”, enfatizó.

Señaló que como padre busca que en la educación básica se cuente con las mejores herramientas para la formación académica y pleno desarrollo. Consideró que fuera de los temas políticos u otras consideraciones señaló que deben ser los especialistas en los diversos temas desde una perspectiva educativa quienes determinen la viabilidad de los libros de texto, consultas y acuerdos que se dejaron de lado y que ahora luego de su distribución no pueden quedar de lado.

En cuanto a los tiempos en que se emiten este tipo de amparos que de proceder detendrían la distribución del material en el nuevo ciclo escolar el abogado consideró que confían en el gremio magisterial para sacar adelante la educación de los alumnos aún sin los libros que son más que nada un apoyo didáctico. “El voto de confianza estará en los maestros, no porque no llegue el libro, que es sólo un elemento de apoyo, el maestro se va a quedar en blanco. Creo que no habría un perjuicio de los menores sí se hace una revisión de los textos, porque ahí están los maestros que tienen múltiples herramientas para la enseñanza”, puntualizó.

Actualmente este amparo en específico se encuentra en el Juzgado Tercero de Distrito y se encuentran a la espera de cuál será la resolución para el mismo. Vidaña aprovechó para invitar a los padres de familia interesados en asesoría legal para interponer este tipo de recurso legal de manera gratuita a través del despacho Vidaña Manjarrez & Asociados comunicándose al teléfono 614-288-4400.