Interponen vecinos hoy un nuevo amparo contra el CAM

Chihuahua.- Vecinos de la colonia Santo Niño interpondrán hoy un nuevo amparo en contra de la construcción del Centro de Atención Múltiple (CAM), debido a que la licencia de construcción que obtuvo el Estado se dio de manera ilegal, al no haberse esperado a que se resolviera el amparo anterior, referente la licencia de demolición.

El representante legal de los vecinos, Juan Pablo Barrio, comentó que el predio no está a nombre del Gobierno del Estado, por lo que la licencia de construcción no pudo haberse autorizado a su nombre, además de que ese permiso no cuenta con la nomenclatura correcta.

“El otro amparo aún no se resuelve y el municipio ya ha autorizado una licencia de construcción, por eso nos parece que no es correcto lo que se está haciendo”.

El abogado mencionó que cuenta con un documento firmado por el director de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, en el que se reconoce que no tienen documentos en el que se acredite la propiedad de las canchas al Gobierno del Estado.

“No es posible que se otorgue la licencia de construcción a quien no es el dueño del terreno, porque estamos seguros que no pueden acreditar que son los poseedores del inmueble”.

Recordó que hace algunos días presentó una solicitud ante la Secretaría de Hacienda, en la que pidió que se le informara cuales propiedades pertenecen al Gobierno del Estado en la colonia Santo Niño, sin embargo, le respondieron a finales del mes de septiembre que no habían autorizado una respuesta, con el argumento de que la información sería usada en el juicio de amparo que se lleva a cabo, lo que derivó en otro amparo interpuesto por violación al derecho de petición.