Interviene CEDH en casos de reos fallecidos en Aquiles Serdán

Chihuahua.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informó que intervino en los cuatro fallecimientos de personas privadas de la libertad dentro del Cereso 1 de Aquiles Serdán, ocurridos durante el último mes.

Personal de la Visitaduría de la CEDH acudió al Cereso, y se solicitó de oficio información a la Fiscalía General del Estado (FGE) para clarificar las causas de muerte en cada uno de estos cuatro casos y establecer, en su caso, alguna recomendación ante la violación de los derechos de los internos.

De acuerdo con el reporte de la FGE, en el presente año se han presentado dos homicidios dentro de los penales estatales. Se trata de los dos casos ocurridos el 8 y 9 de febrero en el Cereso 1, donde se suministraron sustancias tóxicas a los internos.

A Juan Carlos Álvarez Díaz, de 39 años y a Hugo Arath García Robles, de 23, se les administró algún narcótico todavía no determinado. Los resultados de las pruebas indicaron que el primero no tenía drogas en su organismo, aunque se localizó junto a él una jeringa con residuos de monoacetilmorfina. El segundo presentaba bajas dosis de cannabis y opiáceos en el cuerpo, pero no se pudo concluir que estos enervantes hubieran provocado su muerte.

A fin de contar con un resultado contundente, la FGE solicitó el apoyo de su homóloga de Nuevo León para realizar nuevas pruebas. No obstante, para la institución ambos casos ya son considerados asesinatos.

Además, se tiene contabilizado un suicidio en dicho centro penitenciario, correspondiente al expresidente seccional de La Junta, Ramón Ledezma, quien murió por suspensión el pasado domingo dentro de su celda, ubicada en el módulo de ingresos, donde se encontraba recluido desde el el 12 de febrero. Había sido vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y feminicidio dentro de la causa penal 1/2022, en hechos ocurrido en la comunidad de La Miñaca, municipio de Guerrero el 1 de enero.

Por causas naturales perdió la vida otro reo de Aquiles Serdán, identificado como Juan Francisco L. R., de 51 años, el lunes 22 de febrero. El informe del Servicio Médico Forense señala que el sentenciado padecía de cirrosis y cayó en paro cardíaco.

Este año, la Fiscalía también tiene registro de otro suicidio en el Cereso 3 de Ciudad Juárez, ocurrido el 13 de febrero, cuando se localizó sin vida a un varón de 40 años.

Durante 2021 se confirmaron 7 casos de suicidio en los diversos penales estatales, mientras que se reportaron dos homicidios.

Al respecto, el fiscal General, Roberto Fierro Duarte, aseguró que se está trabajando para certificar las cárceles de Chihuahua y que se cumplan todos los protocolos internacionales de seguridad y atención a la población penitenciaria. Hace unos día, el funcionario anunció también que se contratarían al menos 20 médicos para atender a las personas privadas de la libertad. Destacó que una de las prioridades es abatir la sobrepoblación con la adquisición del Cefereso 9 de Ciudad Juárez que todavía está en proceso de ser desincorporado de los bienes federales a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y que posteriormente tendrá que ser sometido a mantenimiento para poder albergar a los reos.