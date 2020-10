Invadieron su casa y le robaron todo

Sergio Alvídrez/El Diario

Chihuahua.- Para Manuela Acosta de 44 años y su hijo Said de nueve, la temporada invernal es toda amenaza, ya que su único hogar en la colonia Punta Oriente, les fue robado lo poco que tenían, hasta cableado, por lo que se encuentran en una gran necesidad.

“Se llevaron sillones, televisión, boiler, camas, el lavabo, ropa, cocina, casi se llevan las puertas, si es que uno de mis vecinos los alcanzó y se las quitó, pero nos quedamos con nada. Una vecina amiga mía es la que nos hecha la mano para que comamos, un señor nos dio cobijas, pero vea usted, no hay nada ya”, comentó la madre, quien actualmente no cuenta con trabajo ya que no fue requerida en la corporación en la que trabajaba como guardia de seguridad de una planta maquiladora.

Debido al trabajo que tenía al Norte de la ciudad, decidió irse junto con su hijo a una casa de renta cercana, mientras dejó su casa, la cual aún paga con el crédito de Infonavit, sin embargo nunca pensó que su meterían personas a vivir, hacer mal uso de ella y robarla.

“Me llamaron unos vecinos para decirme que se metieron y que mi casa la usaban como hotel, ahí tomaban y quien sabe qué más hacían. Cuando me enteré fui y le dije a la señora que invadió mi casa que se fuera, porque además, yo ya tenía que venirme con mi hijo, me quedé sin trabajo y estoy viendo si aquí cerca me contratan en un súper. Le dije que le daba dos días. Parecía decente, al siguiente día me hablaron porque se estaban llevando mis cosas, ya no recuperé nada”, platicó la mujer, quien reconoció que lo más difícil ahora es que llegan los días más fríos, hay goteras, la casa es muy helada y mínimo esperan contar con lo indispensable para no sufrir más.

Aceptó que la zona donde viven no es la mejor, pero es su única propiedad, la cual ha tenido que pagarla durante 10 años y dice que de los 270 mil pesos que le costaba en ese momento, cree que ahora con los intereses ha aumentado o todavía le falta mucho.

Su pequeño hijo le ha ayudado a tapar la ventanas, a hacer mano de obra e intentar estudiar, porque va en cuarto grado de primaria y quiere continuar en la escuela, pero cada día es más difícil que el anterior, ya que solamente se tienen el uno al otro.

Viven en la Calle Punta Milpillas No. 323 de la colonia Punta Oriente. Su teléfono es el 6143604044 para si alguna persona quiere apoyar con algo, sería bienvenida la ayuda. “Si quiere estar tranquilos, poder tener lo indispensable y con eso, yo creo que tendremos una feliz navidad”, manifestó Manuela al abrazar al su hijo, quien a pesar de la situación, sonreía y se mostraba proactivo para ayudar a su mamá.